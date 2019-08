Gli Usa pronti al veto sul cavo sottomarino per la Cina

Le autorità degli Stati Uniti stanno prendendo in seria considerazione l’ipotesi di bloccare il progetto di un collegamento sottomarino via cavo che dovrebbe unire Los Angeles con Hong Kong. Ad anticipare la notizia è il Wall Street Journal, che specifica come ai cavi sottomarini sia affidata la “spina dorsale” di Internet su scala globale: si tratta infatti di infrastrutture attraverso le quali passa il 99% del traffico Internet nel mondo.

A mettere a punto il progetto erano stati Alphabet, la holding a cui fa capo Google, insieme a Facebook e a un partner cinese, la Dr. Peng Telecom & Media group.

A motivare la decisione ci sarebbero, secondo alcune fonti citate dal quotidiano finanziario, le preoccupazioni del Governo Usa per la sicurezza nazionale e in particolare la diffidenza nei confronti dell’investitore asiatico.

Proprio per scongiurare la posa del cavo il Dipartimento di Giustizia Usa avrebbe dato parere negativo sull’opera, che non vedrebbe di buon occhio un collegamento diretto tra il territorio americano e Hong Kong.

