Sky battezza Glass, la prima Tv “eco-digital” al mondo

“Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi”: con queste parole Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, tiene a battesimo la piattaforma che promette di rivoluzionare la Tv. Non solo è la prima piattaforma a integrare completamente i contenuti – da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn ( oltre a quelli dell’offerta Sky, ca va san dire) – ma è la prima a livello mondiale a ottenere la certificazione Carbon Neutral da Climate Impact Partners.

“La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante”, spiega Duilio evidenziando che Sky Glass “rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”.

3 formati, 5 colori, schermo 4K e soundbar integrata

Sky Glass è disponibile in tre dimensioni (43″, 55″ e 65″) e in cinque colori – nero, blu, bianco, rosa e verde – con telecomandi abbinati e il suo design è creato per adattarsi al meglio a ogni ambiente domestico (la struttura è in alluminio anodizzato). Il dispositivo ha uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori e integra una soundbar Dolby Atmos in grado di raggiungere ogni angolo della stanza e con un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi.

È inoltre la prima Tv al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners.

Grazie alla tecnologia Glance, Sky Glass si accende semplicemente passando davanti al dispositivo. Basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Quanto costa Sky Glass

Sky Glass può essere acquistato soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” – che comprende Sky Tv più Netflix – anche con pagamento a rate mensili (fino a 48) senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky.

In dettaglio è possibile acquistare in un’unica soluzione il modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese (prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro)

Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Laura Pausini main ambassador

A fare da ambassador per il lancio della piattaforma è Laura Pausini e nello spot che avvia la campagna di comunicazione ci Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

