Sky lancia Glass, la sua prima Smart Tv. In Italia arriverà nel 2022 - CorCom

Sky entra nel mondo degli Smart Tv e lancia Sky Glass. Il device proprietario integra hardware, software e contenuti, e sarà disponibile per l’acquisto nel Regno Unito il 18 ottobre, mentre arriverà negli altri mercati europei di Sky a partire dal 2022. Con questa mossa, si legge in una nota, “Sky intende operare lungo l’intera catena del valore, dalla produzione di contenuti, fino alla connettività e all’aggregazione”.

Le caratteristiche del Tv

Per creare il prodotto, il gruppo ha collaborato con l’agenzia di design Map Project Office, che ha dato vita a tre schermi di tre diverse dimensioni (Small 43″, Medium 55″ e Large 65″) e cinque colori: tra blu oceano, bianco ceramica, verde corsa, rosa scuro o nero antracite, con telecomandi abbinati e fasce degli altoparlanti personalizzabili per una personalizzazione extra. Alimentato da un unico cavo e una sola presa, Sky Glass dispone anche di un sistema acustico in grado di ottimizzare le prestazioni sonore. Sei potenti altoparlanti integrati, accompagnati da un subwoofer progettato per bassi ricchi e profondi, offrono un suono Dolby Atmos edge-to-edge senza dover acquistare una soundbar separata. Con oltre un miliardo di colori, uno schermo 4K Ultra Hd Quantum Dot offre immagini cristalline, mentre lo schermo Hdr a 10 bit supporta i formati Hlg, Hdr10 e Dolby Vision per produrre colori vibranti e più intensi.

Grazie alla tecnologia Glance Motion, è sufficiente dire “Hello Sky” per dare vita allo streaming. Una nuova home page rende più facile trovare, guardare e riprodurre i contenuti di Sky, Bbc iPlayer, Netflix, Disney+, ITv Hub, All4, Spotify, Peloton, PlayWorks. Con la semplice pressione di un pulsante, è poi possibile creare una playlist personale dei programmi preferiti, film e altro su app e canali, live e on demand.

Sky Glass è il primo televisore al mondo a essere certificato come prodotto CarbonNeutral. Progettato in modo sostenibile, ha funzioni a basso consumo integrate come lo spegnimento automatico e la regolazione automatica della luminosità dello schermo che lo aiutano a essere più efficiente dal punto di vista energetico. È l’unico televisore disponibile in imballaggi riciclabili, privo di plastica monouso e utilizzando un televisore con tutto integrato, si riduce il consumo di elettricità fino al 50%.

I prezzi e le opzioni di pagamento

Il televisore può essere acquistato in un’unica soluzione oppure attraverso pagamenti dilazionati, con rate mensili senza interessi. È disponibile a partire da 13 sterline al mese, esclusivamente con Sky Tv, a partire da 26 sterline per Sky Ultimate Tv. Servono invece 39 sterline al mese per ottenere la Tv Sky Glass da 43 pollici, più ogni episodio dei contenuti Sky Originals e Sky Exclusives. Con 4 sterline in più al mese è possibile aumentare le dimensioni del Tv a 55 pollici, con 8 sterline in più si ottiene il modello da 65 pollici. Il prodotto viene fornito con una garanzia completa di due anni e un servizio di consegna gratuito che include l’unboxing e la rimozione dell’imballaggio.

“Sky Glass è la Tv in streaming con Sky all’interno, che fornisce l’integrazione totale di hardware, software e contenuti”, commenta Dana Strong, Group Chief Executive di Sky. Costruita su oltre 30 anni di ascolto di ciò che vogliono i nostri clienti, questa è una Tv che solo Sky poteva realizzare. Crediamo che questa sia la Tv più intelligente disponibile e che i clienti la adoreranno”.

