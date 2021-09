Smart home, Ikea lancia una linea di mobili per il gaming - CorCom

Sarà in vendita in tutti i negozi Ikea, a partire da ottobre, il nuovo assortimento di scrivanie, sedie e accessori per il videogioco sviluppato dal gruppo svedese in collaborazione con Republic of Gamers (Rog). “Gli appassionati di gaming”, si legge in una nota dell’azienda, “potranno facilmente creare una postazione personalizzata che, oltre a integrarsi con l’arredamento della casa, li aiuterà a migliorare le proprie performance di gioco.

Le caratteristiche delle nuova gamma

Il nuovo assortimento dedicato al gaming comprende sei linee di prodotti: Uppspel, Lanespelare, Matchspel, Gruppsel, Utespelare e Huvudspelare. Ikea e Rog hanno progettato in stretta collaborazione tutti gli articoli Uppspel. Le altre serie sono state sviluppate da Ikea sulla base dei dati acquisiti nell’ambito della partnership e con l’intento di creare un’offerta ampia e diversificata, in grado di rispondere alle esigenze dei gamer in termini di funzione, design e prezzo. La gamma comprende in totale più di 30 prodotti, fra mobili e accessori: scrivanie e sedie da gaming, una cassettiera, un porta tazze, un tendifilo per mouse, un cuscino per il collo, una lampada ad anello e molto altro. Le scrivanie e le sedie sono divise in varie fasce di prezzo per accontentare diversi gruppi target.

WEBINAR 3D Experience nel Manufacturing: come si evolve la progettazione e produzione? Automotive IoT

Obiettivo: democratizzare l’esperienza del gaming

Nel mondo ci sono circa 2,5 miliardi di gamer e il mercato è in costante crescita. Ecco perché Ikea ha deciso di progettare un’offerta specifica per questo segmento. Essendo il gaming un’area ancora in esplorazione, per soddisfare le esigenze degli appassioanti, Ikea ha come detto siglato una partnership con Rog, marchio della famiglia Asus specializzato in soluzioni hardware ad hoc. “Facendo leva sui punti di forza delle due aziende, la collaborazione mira a democratizzare l’esperienza del gaming dando vita a prodotti e soluzioni rilevanti, funzionali, di buon design e dal prezzo accessibile, grazie ai quali ogni gamer potrà facilmente creare la propria postazione ideale”.

“Tutti i gamer del mondo conoscono e apprezzano il marchio Rog, da cui hanno imparato ad aspettarsi grandi innovazioni creative,” dice Kris Huang, General Manager della Gaming Gear and Accessory Business Unit di Asus. “La nostra partnership con gli esperti di Ikea permetterà a Rog di stupire i gamer con soluzioni nuove e interessanti all’interno della casa”. Ewa Rychert, Global Business Leader del comparto Workspace per Ikea of Sweden, aggiunge: “Si può fare molto per democratizzare il gaming, ne siamo convinti. “Questo è il primo passo. Lanciamo dei prodotti e delle soluzioni complete che uniscono alta qualità e prezzo accessibile, e speriamo riflettano i gusti e le personalità dei nostri clienti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA