Smart speaker, Amazon lancia Echo Auto in Italia

Arriva in Italia Echo Auto, il primo dispositivo Echo progettato per l’utilizzo su strada che offre maggiore ergonomia per portare in viaggio tutte le potenzialità di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. “Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per integrare Alexa con la loro automobile”, afferma in una nota Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices Eu. “Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro, tutto questo usando semplicemente la propria voce”.

Come funziona Amazon Echo Auto

Call4Startup Hai un progetto innovativo in area Energy? La Responsabilità Sociale al centro della Call4Startup

Amazon Echo Auto è supportato da otto microfoni, collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile e associati alla tecnologia far field, che rendeno Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada. Echo Auto viene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta Usb presenti nella vettura e si collega all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth. Echo Auto si connette ad Alexa attraverso l’app Alexa installata sullo smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, offrendo accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro, dai notiziari online agli audiolibri di Audible. Ma si possono anche impostare dei memo per per gli appuntamenti e gli impegni quotidiani, controllare i dispositivi per la smart home, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda mentre gli occhi restano incollati sulla strada, sfruttando le decine di migliaia di Skill di Alexa. Echo Auto è disponibile da oggi sul portale del colosso dell’ecommerce a 59,99 euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA