Smartphone 5G, Google svela il Pixel 5: è in vendita a 700 dollari

Google ha presentato ufficialmente i suoi primi smartphone compatibili con le reti 5G, un nuovo Chromecast con telecomando vocale e l’altoparlante intelligente Nest Audio. La premiere dell’hardware ha avuto luogo durante l’evento virtuale chiamato “Launch Night In“.

L’entry level Pixel 4a 5G era stato annunciato per la prima volta un mese fa, quando Google ha rilasciato il modello più economico 4A. La versione 5G offre diversi upgrade a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 765G, un sensore ottico ultra-wide da 16 megapixel, panoramica cinematografica per le riprese video e display Fhd + da 6,2 pollici. La versione top di gamma Pixel 5 viene offerta a un prezzo di 700 dollari, rispetto ai 500 dollari del Pixel 4A 5G. Pixel 5 include lo stesso processore 5G, ma è equipaggiato con 8 Gb di Ram, una batteria più grande da 4.080 mAh, un alloggiamento in alluminio riciclato per ridurre la sua impronta di carbonio, ricarica wireless e inversa e un display migliorato, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Durante l’evento, Google ha anche mostrato un’anteprima della nuova funzione “Hold for Me”, disponibile per la prima volta negli Stati Uniti su entrambi i telefoni. “Hold for Me” consente all’Assistente Google di attendere in linea quando gli utenti chiamano un numero verde e vengono messi in attesa. L’Assistente avviserà la persona che chiama quando qualcuno, dall’altra parte della linea, è pronto a parlare.

Pixel 4A 5G sarà disponibile in nove Paesi il 15 ottobre a partire da novembre, mentre Pixel 5 sarà disponibile in otto paesi a partire dal 15 ottobre e negli Stati Uniti e in Canada dal 29 ottobre.

Chromecast si evolve con Google Tv e diventa un telecomando vocale

Come detto, ci sono novità anche sul fronte Chromecast. Il dispositivo è ora un lettore multimediale completo basato sulla nuova interfaccia di Google Tv. La nuova chiavetta Hdmi è dotata di un menu completo per accedere a una vasta gamma di app e abbonamenti per contenuti Ott, nonché di funzioni di ricerca, personalizzazione e opzioni di raccomandazione. Viene inoltre fornito per la prima volta con un telecomando, che include i controlli vocali tramite l’Assistente Google, e può supportare video 4K Hdr fino a 60 fotogrammi al secondo.

Il nuovo telecomando dispone di pulsanti dedicati per Netflix e Amazon Prime Video e sarà promosso con YouTube Tv e altri abbonamenti Ott in bundle negli Stati Uniti. Inizialmente sarà commercializzato negli Stati Uniti a un prezzo di 50 dollari, in tre colori, ma i preordini sono aperti anche in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna e Regno Unito, dove sarà disponibile dal 15 ottobre.

Nest, l’audio è sempre più intelligente

Infine, Nest Audio è un nuovo altoparlante intelligente compatto disponibile in cinque colori. Il dispositivo include un tweeter da 19 mm per una copertura costante delle alte frequenze e voci chiare e un mid-woofer da 75 mm per supportare i bassi. Google ha affermato di aver ridotto al minimo l’uso di compressori per preservare la gamma dinamica e fornire musica il più vicino possibile a come l’ha creata l’artista. La funzione Media Eq regola automaticamente il suono in base al tipo di contenuto mentre Ambient Iq lo controlla in funzione del rumore di fondo. Lo stesso motore di machine learning che equipaggiava il Nest Mini dell’anno scorso consente al device di apprendere i comandi comuni per rispondere più rapidamente. Nest Audio è disponibile per 100 dollari sul Google Store e altri rivenditori negli Stati Uniti, Canada e India a partire dal 5 ottobre. Verrà lanciato nei negozi al dettaglio tra cui Target, Best Buy e altri in 21 paesi a partire dal 15 ottobre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA