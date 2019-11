Smartphone, sbarca in Italia Xiaomi Redmi 8

Xiaomi amplia la serie di smartphone Redmi annunciando l’arrivo in Italia di Redmi 8. Sarà infatti possibile acquistare il dispositivo in esclusiva con Wind Tre, presso i negozi Wind e i 3Store, oltre che nelle principali catene di distribuzione, in abbinamento alle offerte dei brand Wind e 3.

Con Redmi 8, Xiaomi punta a offrire una migliore customer experience, introducendo per la prima volta in questa fascia di prezzo una batteria ad alta capacità da 5000 mAh ,che consente agli utenti ore di utilizzo con ogni singola carica.

Le caratteristiche hardware di Redmi 8

Con un display Hd+ a goccia da 6,22” (15,8cm), Redmi 8 vanta un rapporto di 19:9, offre un’esperienza coinvolgente e un’ergonomia totale. Splendidamente avvolto in materiali simil vetro, Redmi 8 regala una sensazione tattile da smartphone premium con una superficie lucida e patinata. Inoltre, sul retro del dispositivo è disponibile un sensore di impronte digitali.

Oltre alla già citata batteria ad alta capacità da 5000 mAh che consente due giorni di utilizzo, Redmi 8 offre il supporto per la ricarica veloce da 18W con Usb Type-C. Redmi 8, alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 439 octa-core, sarà disponibile nella versione 4 Gb + 64 Gb, con uno slot 2+1 dual Sim e un supporto dedicato per schede microSd che consente un’ulteriore espansione della memoria fino a 512 Gb.

Il device dispone inoltre di una configurazione a doppia fotocamera da 12 Mp + 2 Mp, perfetta per le fotografie di tutti i giorni. La fotocamera secondaria da 2 Mp garantisce il rilevamento della profondità per migliorare i ritratti. Il dispositivo è dotato inoltre di una fotocamera frontale da 8 Mp, per consentire scatti in modalità Ritratto Ai da entrambe le angolazioni.

User experience senza compromessi sulla sicurezza

Xiaomi Redmi 8 è protetto con Corning Gorilla Glass 5, mentre il suo nano-rivestimento rende lo smartphone resistente agli schizzi d’acqua. Il dispositivo mantiene anche la popolare funzione che permette agli utenti di riprodurre la radio Fm senza la necessità di collegare le cuffie, così come un comodo blaster Ir per il controllo a distanza dei dispositivi smart home compatibili.

“La serie Redmi continua a registrare un grande successo e i Mi Fan italiani continuano a chiedere sempre più innovazione; per questo abbiamo deciso di rendere subito disponibile anche in Italia Redmi 8, uno smartphone che conferma il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia per tutti a prezzi accessibili”, afferma in una nota Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Redmi 8 sarà a breve disponibile nelle colorazioni Onyx Black e Sapphire Blue per la versione da 4Gb + 64 Gb, in esclusiva con Wind Tre, nei negozi Wind, nei 3Store e nelle principali catene di elettronica di consumo in abbinamento alle offerte dei brand Wind e 3, oltre che su mi.com e presso i Mi Store, a 169,90 euro. La colorazione Ruby Red sarà invece disponibile prossimamente solo su mi.com e presso i Mi Store.

