Sparkle, la rete dei virtual access point arriva a New York e Dallas - CorCom

La copertura del servizio Virtual Nap di Sparkle si estende negli Stati Uniti e rende disponibile l’accesso agli Internet Exchange di De-Cix a New York e Dallas. Ad annunciarlo è l’operatore di servizi internazionali, primo in Italia e ottavo nel mondo, spiegando che Virtual Nap è la soluzione chiavi in ​​mano di Sparkle che offre agli operatori un accesso virtuale ai principali punti di scambio Internet, senza la necessità per il cliente di implementare e gestire infrastrutture proprietarie né sostenere costi per la colocation.

Grazie a un ampliamento dell’accordo con De-Cix, società internazionale specializzata in piattaforme di Internet Exchange, Sparkle offrirà l’accesso ai due nuovi punti in aggiunta agli Internet Exchange Points (Ixps) europei già raggiunti dal servizio Virtual Nap – spiega Sparkle in una nota – permettendo così ai clienti di scambiare traffico con le oltre 350 reti già connesse nei due siti statunitensi.

Il servizio si rivolge principalmente a Internet Service Provider (Isp), fornitori di contenuti e applicazioni nordamericani, ed è disponibile anche per operatori sudamericani grazie alle connessioni protette e ultraveloci offerte da Sparkle sulla propria dorsale americana, che include i cavi di nuova generazione Curie nel Pacifico e Seabras-1 nell’Atlantico.

“Allo stesso tempo – sottolinea la nota – gli operatori già presenti negli internet exchange di De-Cix potranno beneficiare della connettività globale offerta dalla rete Sparkle grazie al servizio di transito IP Seabone, alle soluzioni Ddos Mitigation & Cleaning, che offrono ai clienti Seabone la possibilità di proteggere la propria rete, e alle soluzioni di trasporto City2City, per capacità dedicate e sicure verso le principali città nel mondo.

I siti di De-Cix a New York e Dallas si aggiungono ai punti di scambio americani già interconnessi alla rete Sparkle, situati a Los Angeles, New York, Dallas, San Paolo, Rio De Janeiro e Santiago del Cile, ampliando la copertura del servizio Virtual Nap in America.

