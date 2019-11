Tcl Plex sbarca in Italia con Wind Tre

Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore in Italia ad offrire, tramite i marchi 3 e Wind, lo smartphone Tcl Plex, il nuovo modello sintesi della consolidata esperienza di Tcl in materia di display.

Tcl Plex è il primo smartphone a marchio Tcl ed è caratterizzato da un display all’avanguardia, che permette un’esperienza multimediale arricchita grazie alla tecnologia di visualizzazione Tcl Nxtvision. La fotocamera del dispositivo è dotata di sensori che garantiscono scatti di qualità elevata anche in condizioni di scarsa luminosità e di lenti grandangolari per inquadrature ampie e dettagliate. Inoltre, grazie all’interfaccia intuitiva e fluida, unita a un design compatto ed elegante, l’interazione con lo smartphone risulta semplice ed efficiente.

Nei negozi Wind, il Tcl Plex è disponibile, ad anticipo zero, con le offerte ‘All Inclusive’ e ‘Wind Family’, che permettono di avere in omaggio anche gli auricolari wireless Ear Buds di Sbs. Per proteggere il Tcl Plex, è possibile attivare il servizio ‘Smartphone Reload’, che consente di sostituire il proprio smartphone in un solo giorno ed è senza vincoli per un mese fino al 31 dicembre. Anche i professionisti possono acquistare il nuovo smartphone con la soluzione ‘Unlimited Professional’ di Wind, che prevede minuti, Giga illimitati e rate mensili pari a 3,99 euro al mese. Per i collaboratori, Tcl Plex può essere abbinato alla proposta ‘Unlimited Smart’, con minuti illimitati, 10 Giga e rate di 3,99 euro al mese.

Con il brand 3, il Tcl Plex è disponibile ad anticipo zero in abbinamento all’offerta ‘All-In Power Black’, con rata mensile pari a 2,99 euro. Una proposta che combina la qualità dei servizi a marchio 3 con i migliori device, a conferma del posizionamento del brand come leader nelle scelte tecnologiche e nelle soluzioni più innovative. Anche i professionisti possono acquistare il nuovo smartphone, con rate mensili pari a 3,99 euro, insieme al piano ‘All-In Pro’ di 3, che prevede minuti e Giga illimitati.

Per i clienti Wind è compreso nelle offerte anche il programma ‘Winday’, che rende speciale ogni giorno della settimana con regali, vantaggi e promozioni, mentre i clienti 3 hanno incluso ‘Grande Cinema 3’, l’esclusiva iniziativa che prevede due ingressi al cinema al prezzo di uno, tutti i giorni della settimana, compreso il weekend. L’esperienza d’uso è totalmente digitale, grazie alle App ‘MyWind’ e ‘My3’.

