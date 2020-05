Televisori future proof, Panasonic prima in Italia col bollino “lativù 4K”

I televisori Panasonic, e nello specifico quelli appartenenti alle serie Oled e Lcd-Led 4K Uhd 2019 e 2020, acquisiscono la qualificazione di “Tv a prova di futuro”. Una garanzia degli elevati livelli qualitativi di fruizione su tutte le piattaforme, dal digitale terrestre al satellitare passando per internet. Panasonic è infatti il primo brand in Italia ad ottenere la certificazione lativù 4K. Questo significa che acquistando una Cam tivùsat4K, in vendita negli stessi negozi di Tv o disponibile nei principali store on line, i consumatori potranno accedere a sette canali gratuiti in Ultra Alta Definizione. Il televisore con inserita la Cam 4K consentirà agli utenti tivùsat di fruire di tutta l’offerta tivùsat con più di 150 canali Tv e radio, dei quali 54 in Hd, oltre che naturalmente ai canali 4K di tivùsat: in esclusiva i telespettatori potranno vedere Museum 4K, Travel Xp, My Zen Tv e Rai 4K, oltre ai già presenti canali Eutelsat 4K1, Fashion Tv e Nasa TV, tutti disponibili dal numero 200 del telecomando di tivùsat. Nella Cam 4K certificata tivùsat è inclusa la smartcard tivùsat 4K che permette la visione dei canali 4K Ultra Hd in esclusiva e gratuiti. Per avere tivùsat non serve alcun abbonamento mensile, solo un dispositivo certificato tivùsat collegato ad una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est.

L’Italia e il mercato dei contenuti in 4K

L’Italia è parte attiva di una tendenza mondiale che vede il progressivo affermarsi del 4K Uhd. L’ultima stima a livello globale è che la produzione per il 2020 possa superare i 140 milioni di pannelli prodotti con questa tecnologia. Il mondo 4K si espande oggi a livello di hardware, ma soprattutto in termini di contenuti offerti dalle piattaforme fortemente orientate alla qualità. Il 4K Uhd è lo standard che fonda il valore del mercato Tv in Italia, rappresentando, in termini di fatturato, il 75% del totale (percentuale in continua crescita). In termini di Value Proposition, è ancora una volta all’interno della dimensione 4K che trovano massima espressione le tecnologie più avanzate, capaci di dare l’esperienza più premiante al consumatore finale, esperienza che trova poi la massima esaltazione negli Oled 4K.

“Questa partnership è per Tivù motivo di orgoglio”, dichiara Luca De Bartolo, Direttore Vendite e Marketing di Tivù. “Con i prestigiosi Tv 4K di un importante produttore di televisori come Panasonic e la Cam 4K certificata, tivùsat rappresenta la soluzione tecnologica più avanzata per ricevere, senza alcun abbonamento mensile, i canali televisivi nella incredibile qualità del 4K. Nei suoi primi dieci anni, tivùsat è riuscita a costruire una delle piattaforme satellitari più innovative e complete nel panorama europeo, testimoniato dal superamento di 3,6 milioni di smartcard attive e dal dato Auditel ufficiale che attesta tivùsat essere vista da sei milioni di italiani”.

