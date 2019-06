Videogames, a ottobre arriva il servizio streaming di Microsoft

Partirà a ottobre una anticipazione del servizio di game streaming che Microsoft intende attivare per i clienti Xbox. Una funzione che garantirà agli utenti l’accesso all’intero catalogo Xbox One e Xbox Game Pass, i cui titoli fluiranno direttamente dalla console collegata alla rete a un dispositivo mobile. Il gruppo ha dato dimostrazione del suo progetto xCloud alla conferenza E3 2019, dove i visitatori hanno potuto provare giochi come Halo 5: Guardians e Hellblade: Senua’s Sacrifice, accessibili in streaming direttamente su smartphone e tablet.

L’evoluzione dell’offerta videoludica di Microsoft non esclude la prosecuzione di un’offerta ancora basata sull’hardware. Sempre all’E3, si è parlato del progetto Scarlett, la nuova console che secondo i piani di Redmond debutterà sul marcato a Natale 2020, insieme al videogioco Halo Infinite. Una piattaforma il cui cuore dovrebbe essere un processore ad hoc realizzato da Amd, con una memoria Ssd (Solid State Drive) e la capacità di supportare grafiche a 8K e 120 frame al secondo. Microsoft inoltre espanderà il mondo Xbox agli utenti Pc con un nuovo Game Pass, in fase beta, disponibile sull’applicazione Xbox per Windows 10 a un prezzo di 4,99 dollari al mese. Il servizio è specificamente dedicato ai giocatori Pc, con una library di oltre 100 giochi forniti da circa 75 sviluppatori e publisher. Tra i titoli proposti, bestseller come Football Manager 2019, Imperator: Rome e Metro Exodus. I clienti possono anche combinare l’Xbox pass per la console e per il Pc in un’offerta combinata, denominata Xbox Game Passa Ultimate, al prezzo di 14,99 dollari.

