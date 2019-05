Wind Tre lancia Oppo Reno ad anticipo zero

Oppo Reno con anticipo zero. Wind Tre propone ai clienti dei brand Wind e 3 una serie di soluzioni per acquistare il nuovo smartphone in abbinamento con le proposte Wind Family e All Inclusive del marchio Wind e con le offerte All-In del brand 3.

I clienti Wind possono avere Oppo Reno, in abbinamento alle soluzioni Wind Family e All Inclusive, a 9,99 euro al mese con un anticipo, rispettivamente, di 99,99 euro e di 129,99 euro. Oppo Reno è disponibile, con le stesse offerte, anche ad anticipo zero, sempre al costo di 9,99 euro al mese. Si può acquistare Oppo Reno anche ad anticipo zero e con rate da 6,99 euro al mese, attraverso le soluzioni All-In del brand 3. Le offerte All-In prevedono Giga Bank, il servizio per accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza. Incluso anche Grande Cinema 3, il programma che consente ai clienti 3 di andare al cinema, in qualunque giorno della settimana, compreso il weekend, tutte le volte che lo desiderano.

Oppo Reno si caratterizza per un design unibody con fotocamera Pop-up ed una silhouette elegante in due colorazioni ricercate: Ocean Green e Jet Black. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore con Night Mode 2.0, per consentire agli utenti di raggiungere un elevato livello di luminosità e dettaglio, e con la possibilità di effettuare riprese di video 4K. Il modello Reno, alimentato dal chipset Snapdragon 710 con 256 GB di memoria non espandibile e dotato di ricarica veloce Vooc 3.0, garantisce un’esperienza fluida con una configurazione hardware di alto livello.

