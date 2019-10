Wind Tre prima in Italia ad offrire il modello Oppo A9202

Wind Tre è la prima azienda in Italia ad offrire il lo smartphone Oppo modello A9202. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg permetterà di acquistare anche Oppo Reno2: entrambi modelli sono acquistabili in abbinamento alle soluzioni dei brand Wind e 3.

Nel dettaglio, con le proposte “Wind Family” e “All Inclusive” del marchio Wind, Oppo Reno2 sarà disponibile al costo di 9,99 euro al mese con anticipo zero, mentre Oppo A92020 sarà ad anticipo zero e con rate mensili da 2,99 euro al mese. In fase di acquisto in negozio, sarà possibile attivare l’innovativo servizio “Smartphone Reload”, che permette di sostituire il proprio smartphone in un solo giorno, qualsiasi cosa accada. I nuovi smartphone saranno disponibili anche per i clienti professionisti con partita iva di Wind, in abbinamento alle soluzioni “Unlimited Professional” e “Unlimited Smart”, con rata mensile, rispettivamente, di 4,99 euro per Oppo Reno2 e di 1,99 euro per Oppo A92020.

Con il brand 3, Oppo Reno2 sarà acquistabile abbinato alle offerte “All-In Power’ e “All-In Super Power” ad anticipo zero e con rate, rispettivamente, pari a 6,99 euro al mese e a 5,99 euro al mese. I clienti 3 che sceglieranno Oppo A92020 con le soluzioni “All-In” potranno, invece, averlo incluso nel prezzo del piano attivato. Oppo Reno2 e Oppo A92020 saranno disponibili anche per i professionisti con partita iva di 3, al costo, rispettivamente, di 4,99 euro e 0,99 euro con l’offerta “All-In Pro” e di 5,99 euro e 1,99 euro con “All-In-Pro Easy”. Entrambe le soluzioni includono il servizio Kasko.

Per i clienti Wind è compreso anche il programma “Winday”, che rende speciale ogni giorno della settimana con regali, vantaggi e promozioni, mentre per i clienti 3 è incluso ‘Grande Cinema 3’, l’esclusiva iniziativa che prevede due ingressi al cinema al prezzo di uno, tutti i giorni della settimana, compreso il weekend. L’esperienza d’uso è totalmente digitale, grazie alle App MyWind e My3.

