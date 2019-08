Wind Tre punta su Palm per la nuova offerta in bundle

Novità per i clienti di Wind Tre: la società guidata da Jeffrey Hedberg propone ai clienti dei brand Wind e 3 due soluzioni per l’acquisto del mini-smartphone Palm. Il device è infatti disponibile a listino in abbinamento alle offerte ‘Wind Family’ e ‘All-In Super Power’ di 3.

In particolare, i clienti Wind possono avere il Palm a 5,99 euro al mese, anche ad anticipo zero, in abbinamento a ‘Wind Family’, l’offerta con 100 Giga mensili, pensata per le esigenze di tutta la famiglia. Con ‘All-In Super Power’ di 3, invece, lo smartphone tascabile è disponibile ad anticipo zero e con una rata di 2,99 euro al mese. L’offerta prevede, al costo di 14,99 euro al mese, minuti e Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 100 Giga con il servizio ‘Giga Bank’, che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza. È incluso anche ‘Grande Cinema 3’, il programma che permette ai clienti 3 di andare al cinema, qualsiasi giorno della settimana, compreso il weekend, tutte le volte che lo desiderano.

Palm è uno smartphone dalle dimensioni compatte, ma dai grandi contenuti tecnologici, con un display da 3.3 pollici, due fotocamere, frontale da 8 Mp e posteriore da 12 Mp, il tutto gestito da sistema operativo Android. Il dispositivo è grande come una carta di credito, e grazie al suo design elegante e pratico resiste all’acqua e garantisce performance di livello elevato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA