Windows 11 in rampa di lancio: sarà rilasciato il 20 ottobre? - CorCom

Tutto è partito da un tweet dall’account ufficiale di Microsoft. La foto riporta la schermata iniziale di Windows 11, il nuovo sistema operativo per computer a cui l’azienda sta lavorando e che presenterà a breve. In basso a destra, nell’immagine, si legge la data del 20 ottobre 2021, e l’orario: le 11 e 11. Tanto è bastato per far partire le ipotesi sulla data ufficiale della presentazione del prodotto, che potrebbe così arrivare tra meno di due mesi.

A notare il dettaglio e a far partire le indiscrezioni è stato il sito Beta News, anche se ormai per l’ufficializzazione della data di presentazione del nuovo sistema operativo potrebbe essere una questione di giorni, al massimo di un paio di settimane stando a quanto si legge su alcuni siti statunitensi.

Quello che al momento è certo sono le comunicazioni ufficiali di Microsoft, che aveva già detto di voler presentare Windows 11 prima delle festività natalizie, per poter contare – evidentemente – su tutta una fetta di pubblico che potrebbe decidere di mettere il nuovo prodotto sotto l’albero come dono per parenti e amici.

Intanto i test in beta del nuovo sistema operativo sono già partiti da un paio di mesi, anche se in un versione in cui ancora mancano alcune delle nuove funzionalità già annunciate dall’azienda, come il supporto per app Android che era stato svelato a giugno e presentato come una delle feature più richieste dal pubblico.

Sempre in tema di sistemi operativi, nei giorni scorsi Microsoft ha presentato una versione speciale di Windows Xp per gli utenti giapponesi, la 20th anniversary edition, che celebra i venti anni di vita dell’Os, con cd commemorativi, francobolli e adesivi da collezione

@RIPRODUZIONE RISERVATA