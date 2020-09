Zte lancia il primo smartphone con fotocamera sotto il display

Zte ha presentato Axon 20 5G, il primo smartphone al mondo con fotocamera al di sotto del display. Il device offre agli utenti un vero schermo completo, senza soluzione di continuità, con prestazioni video del tutto inedite.

Il segreto del nuovo dispositivo, le Five Core Technologies

Tra materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, la speciale matrice di pixel e l’algoritmo di autodiagnosi interno, Zte ha dovuto superare numerose sfide tecniche durante le fasi di ricerca e lo sviluppo del nuovo dispositivo. “Per bilanciare le prestazioni del display e della telecamera frontale”, si legge in una nota, “abbiamo adottato materiali ad alta trasparenza che includono nuove pellicole organiche e inorganiche, migliorando così la luminosità in ingresso alla telecamera frontale. Inoltre, sono stati impiegati un chip integrato indipendente a doppio controllo e circuiti driver integrati, per consentire la sincronizzazione dei colori tra la telecamera frontale e il display convenzionale. Il design unico del circuito di pilotaggio e i componenti di miniaturizzazione di precisione sono stati utilizzati per evitare l’interferenza e limitare l’impatto sulla telecamera anteriore”.

Zte, ha inoltre creato una speciale matrice in grado di ottimizzare i pixel e migliorare la coerenza del display, dando vita così a una trasmissione più naturale. In aggiunta, l’algoritmo di selfie della fotocamera frontale di Zte ha ottimizzato le prestazioni della fotocamera in diverse condizioni di luminosità e ha supportato la regolazione automatica della gamma dinamica, con un grande miglioramento della nitidezza della foto e del contrasto dell’immagine.

Come cambia la user experience

L’innovativo sensore di luce ambientale è in grado di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità dell’ambiente, consentendo di vedere chiaramente il display (un Oled da 6,92 pollici che supporta una profondità di colore a 10 bit e una copertura del 100% della gamma di colori Dci-P3) in qualsiasi momento e condizione di luce. Inoltre, la risoluzione Fhd+ e i materiali Oled hanno reso il colore del display ancora più chiaro e leggibile. Grazie al rapporto lunghezza-larghezza di 20,5:9 e al suono Dts:X Ultra 3D, il dispositivo, dichiara Zte, è in grado di offrire un’esperienza cinematografica.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G, Zte Axon 20 5G è dotato di un motore di ottimizzazione del sistema a scenario completo di nuova generazione. Grazie al motore, la velocità di avvio delle applicazioni più utilizzate può essere aumentata del 40%, mentre anche le esperienze di gioco e video sono state migliorate, secondo i risultati dei test di Laboratorio Zte.

Inoltre, l’ultimo sistema MiFavor 10.5 Ui supporta l’ottimizzazione dello schermo a livello cinematografico e la proiezione su schermo intelligente, mentre la potente batteria da 4.220 mAh può supportare 30W Quick Charge e una modalità di risparmio energetico da 5G che migliora la durata della batteria del 35%. L’Axon 20 5G è infine dotato di nove sensori di temperatura per rilevarla in modo preciso. Le capacità di dissipazione del calore sono migliorate attraverso un triplo sistema intelligente che include: la circolazione del raffreddamento a liquido, il cuscinetto termico in nanofibra di carbonio e il materiale in grafite. Lo smartphone rimane fresco mentre gli utenti giocano, guardano brevi video o guardano film.

Esperienze 5G ottimizzate con le super antenne 2.0

Zte Axon 20 5G è dotato di super antenne 2.0, dalla tecnologia potenziata per garantire un’esperienza 5G ultraveloce sempre e ovunque. Si tratta di una soluzione Pds, con un design integrato a 360 gradi surround e una tecnologia intelligente di sintonizzazione a circuito chiuso, che può migliorare la stabilità della connessione di rete e la velocità di download. Inoltre, 12 diverse antenne sono state integrate nella superficie esterna del telaio centrale, più distanti dalla scheda madre e dai componenti interni, permettendo così una ricezione del segnale più sensibile e una più rapida ricerca di rete. Anche sulle ferrovie ad alta velocità, il passaggio di collegamento garantisce chiamate di alta qualità. Inoltre, la stabilità del segnale di rete è garantita negli ascensori, nei garage sotterranei e in altri ambienti con segnale debole.

Compatibile con le reti di quattro importanti operatori cinesi, Zte Axon 20 5G è poi dotato di una tecnologia intelligente di accelerazione della rete, che ha aumentato la velocità di download del 30%, secondo i risultati dei test del laboratorio Zte e ha evitato, in modo intelligente, le bande di frequenza con segnali congestionati.

Gli smartphone all’interno della strategia di innovazione di Zte

“Zte Axon 20 5G segna l’inizio della nuova strategia di prodotto di Zte”, spiega Ni Fei, Presidente di Zte Mobile Devices. “Gli smartphone saranno la nostra principale area di innovazione di prodotto. Nel frattempo, ci impegneremo anche a sviluppare prodotti mobili a banda larga per uso personale e domestico, dispositivi portabili intelligenti e ulteriori nuovi prodotti che permettano una vita smart perfettamente connessa agli scenari 5G”.

L’Axon 20 5G è stato presentato in quattro colori – blu, nero, viola e arancione – e sarà disponibile in Cina per il pre-ordine a partire dall’1 settembre 2020 sui canali di e-commerce, tra cui www.myZte.com, Zte.jd.com e Zte.tmall.com a un prezzo base di 2.198 Rmb (al cambio attuale 271 euro).

