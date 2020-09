5G, Nokia digitalizza il 100% delle implementazioni di rete

Nokia annuncia di aver digitalizzato il 100% delle sue implementazioni di rete 5G in tutto il mondo. Attraverso l’uso della digitalizzazione, dell’apprendimento automatico e dell’automazione, il vendor – si legge in una nota – sta semplificando lo sviluppo dell’infrastruttura, accelerando sia il time-to-market che il ritorno sull’investimento nei network di ultima generazione per gli operatori.

“Le distribuzioni di rete tradizionali si basano su combinazioni di documentazione cartacea e digitale che spesso possono portare a errori e inefficienze”, comunica l’azienda. “Con l’orchestrazione dei progetti digitali e gli inventari dei dati, Nokia consente di eseguire le implementazioni della rete in modo rapido ed economico, soddisfacendo le esigenze di flessibilità dei clienti e aiutandoli a portare nuovi servizi sul mercato più rapidamente. Ciò porta a una riduzione delle visite in loco (30%), nonché a miglioramenti della qualità dell’installazione (30%), delle transazioni di back office (30%) e dei tempi di ciclo (25%)”.

Cosa consente di fare la digitalizzazione dei servizi di distribuzione

L’offerta di distribuzione digitale consente ai communications service provider di gestire in modo semplice e completo le proprie risorse fornendo un database digitale di risorse di rete che possono essere utilizzate per accedere virtualmente e in remoto ai siti, rendendo molto più rapido l’aggiornamento e l’espansione dei propri asset. Inoltre, fa sì che le implementazioni risultino più sostenibili in quanto riduce al minimo l’impronta di CO2 grazie a meno uscite dei mezzi di supporto ed eliminando la carta, risparmiando circa 1.500 alberi all’anno.

I principali servizi di implementazione digitale includono l’orchestrazione automatizzata del flusso di lavoro, un database digitale del sito per un’evoluzione tecnologica e aggiornamenti più rapidi per ottenere una vista virtuale a 360 gradi, strumenti basati su Intelligenza artificiale e apprendimento automatico per identificare i disservizi istantaneamente, dashboard di controllo del progetto in tempo reale per una maggiore trasparenza ed efficacia nella gestione delle operazioni, visite in loco guidate da droni per garantire che la realizzazione del sito sia completate “la prima volta nel modo giusto”.

I primi servizi di implementazione digitale del settore di Nokia hanno aiutato oltre 100 clienti in tutto il mondo portando trasparenza in ogni fase di un progetto.

“Oggi molti operatori soffrono di un modo frammentato nel modo in cui le loro reti 5G di nuova generazione sono progettate, costruite e gestite”, dichiara Sanjay Goel, Presidente di Global Services di Nokia. “L’adozione dell’automazione, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle risorse sono passaggi fondamentali nel viaggio di trasformazione digitale di un service provider per catturare il pieno potenziale del 5G. Siamo estremamente orgogliosi di essere i primi ad aver raggiunto questo traguardo del 100% di implementazioni digitali in modo che i clienti di tutto il mondo possano beneficiare di un processo di implementazione della rete più veloce, più sostenibile e di qualità superiore”.

