5G per il business, quanto vale la partita? Il report in esclusiva a “Telco per l’Italia”

Quanto vale il 5G in termini di business per le telco e per le aziende dell’Ict? Quali i settori a più elevato potenziale in Italia? E cosa ci si può attendere in termini di ricavi? A queste domande punta a dare una risposta lo studio “5G Business Potential Italy” che Ericsson presenterà in esclusiva nazionale al convegno CorCom “Banda ultralarga, ora tocca alle imprese- Fra aree grigie e 5G” in programma a Roma il prossimo 10 dicembre.

Il convegno, edizione “invernale” di Telco per l’Italia, sarà un’occasione per fare il punto sui piani del governo, delle telco e dei vendor in materia di aree grigie, ossia di aree in cui si concentra la maggior parte delle aziende e delle imprese italiane e sulle opportunità che il 5G potrà offrire per colmare i gap ma anche e soprattutto per offrire servizi di nuova generazione tarati su misura di business. Ed è proprio considerato i temi sul tavolo che Ericsson ha deciso di svelare i dati del nuovo studio in occasione del convegno CorCom. Il report offre una proiezione fino al 2030 prendendo in esame 10 settori industriali: manifatturiero, healthcare, automotive, energy & utility, sicurezza pubblica, trasporto pubblico, servizi finanziari, media e intrattenimento, retail, agricoltura. Il report analizza il potenziale di business del 5G nel nostro Paese e dunque vuole essere un supporto per telco e aziende dell’Ict.

Telco e vendor saranno i grandi protagonisti dell’evento del 10 dicembre al quale parteciperà anche il presidente di Anitec-Assinform Marco Gay che sarà intervistato dal direttore Mila Fiordalisi. A fare il punto sull’infrastrutturazione nelle aree grigie il Direttore generale di Infratel Salvo Lombardo.

