5G, tagliato il traguardo del miliardo di abbonamenti

A fine 2022 il numero di Sim attive su scala globale era di 8,4 miliardi di unità, con una crescita di 39 milioni registrata nel solo quarto trimestre dell’anno. Nello stesso periodo sono cresciuti considerevolmente anche gli abbonamenti 5G, che hanno superato quota un miliardo con un aumento da ottobre a dicembre di 136 milioni di unità. Sono i dati più significativi del nuovo aggiornamento dell’Ericsson Mobility Report, pubblicato in occasione dell’inizio del Mobile World Congress che partirà a Barcellona lunedì 27 febbraio.

La crescita delle Sim su scala globale

Il maggior contributo trimestrale alla crescita del numero di Sim attive proviene secondo i dati del report di Ericsson dalla Nigeria, con un +4 milioni, poi Filippine (+4 milioni) e Indonesia (+3 milioni). “Ormai è un dato di fatto che ci siano più Sim che persone – si legge nel report – con un tasso di penetrazione pari al 106%. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a 6,1 miliardi. Il divario tra utenti unici e Sim totali è in buona parte dovuto alla presenza di più Sim per persona o di abbonamenti inattivi”.

L’utilizzo di Internet mobile

In crescita costante anche l’utilizzo di Internet da mobile. Nel quarto trimestre 2022 i nuovi abbonamenti di tipo mobile broadband ammontano a 80 milioni, per un totale di 7,2 miliardi di sottoscrizioni. Sulla base di questi numeri, oggi l’86% degli abbonamenti è di tipo mobile broadband: consente cioè di accedere a Internet, utilizzare app e servizi online.

6 abbonamenti su 10 sono 4G/Lte

Quanto alla tecnologia cellulare utilizzata per accedere a Internet in mobilità sono in crescita gli abbonamenti Lte, a + 36 milioni nell’ultima parte del 2022, per un totale di 5,1 miliardi, pari al 60% di tutti gli abbonamenti mobili. A + 136 milioni di unità gli abbonamenti 5G, che superano quota 1 miliardo su scala globale.

Ad aver lanciato servizi 5G sono in tutto il mondo 235 operatori, di cui almeno 35 hanno implementato reti 5G standalone (SA). In discesa invece gli abbonamenti alle sole reti Hspa (89 milioni in meno) e Gsm/Edge (40 milioni in meno).

Raddoppiato in due anni il traffico dati

La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video – conclude il report – porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 40% tra il quarto trimestre 2021 e lo stesso periodo del 2022, per raggiungere i 118 Exabyte al mese. In numeri assoluti, ciò significa che il traffico dati sulle reti mobili è raddoppiato in soli due anni.

