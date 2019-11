5G, a Torino la prima auto al mondo full-connected

Il 5G sale a bordo dei veicoli. Ed è a Torino, che per la prima volta al mondo, è stata presentata un’auto completamente automatizzata e full-connected grazie alla rete commerciale di Tim ed Ericsson. La demo è andata in scena sul tetto del Lingotto nell’ambito dell’evento della 5GAA “The 5G Path of Vehicle-to–Everything Communication: From Local to Global”.

Il mix fra 5G e tecnologie di eye-tracking, pneumatici smart e realtà aumentata hanno consentito di toccare con mano le potenzialità della comunicazione istantanea tra veicoli abilitando i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (Adas). Numerosi i partner dell’iniziativa: i veicoli Audi sono stati equipaggiati con pneumatici smart Pirelli e i modem 5G di Qualcomm. In campo anche Italdesign, Tobii e Kth.

La scheda del progetto

La demo sul tetto del Lingotto mostra come le prestazioni della rete 5G commerciale di Tim ed Ericsson abilitino nuove applicazioni per il settore automotive. Pirelli mette a disposizione pneumatici smart innovativi in grado di rilevare l’aquaplaning e di condividere istantaneamente queste informazioni con altri veicoli tramite la rete 5G. Le informazioni rilevate dai dispositivi eye-tracking della startup Tobii vengono utilizzate dalla soluzione cloud eye-to-content del Royal Institute of Technology di Stoccolma (Kth), per comprendere in tempo reale sia la consapevolezza del conducente, sia il contesto in cui l’auto si trova.

Una soluzione di realtà aumentata basata su cloud all’interno del veicolo, sviluppata da Kth ed Ericsson, rappresenta in modo efficiente le informazioni Aada sul display della vettura. Il tutto all’interno del sistema di infotainment di Audi. Da parte sua Italdesign integra tutti i dispositivi all’interno del veicolo, basandosi sulla sua esperienza più che cinquantennale nel design e nello sviluppo nel settore automotive.

La cloud intelligence centralizzata fornita da Ericsson migliora il sistema di assistenza avanzata alla guida, aumentando le informazioni e riducendo le notifiche non necessarie per il conducente. I dispositivi indossabili, i veicoli e gli smartphone non solo condividono i dati tra loro, ma collaborano per rendere queste notifiche più efficaci e di supporto alla protezione dei passeggeri e dei pedoni. Grazie alla copertura combinata 4G e 5G, offerta da Tim, i servizi possono diventare realtà sulle strade già oggi.

