5G, Agcom avvia indagine conoscitiva per l’uso nei settori verticali - CorCom

Valutare la possibile assegnazione dello spettro radio per il 5G ad uso dei settori verticali: questo l’obiettivo dell’indagine conoscitiva avviata dall’Agcom con la delibera n. 131/21/Cons. “Come noto, tale tematica è presente nei più recenti documenti di policy comunitaria, dal “Toolbox” di strumenti per un accesso allo spettro 5G tempestivo e favorevole agli investimenti, pubblicato il 26 marzo u.s. (a seguito della Raccomandazione Ue 1307 della Commissione europea del 18 settembre 2020), alla Comunicazione della Commissione europea (Com 118 del 9 marzo 2021) “Digital Compass 2030”, alle più recenti Opinion del Radio Spectrum Policy Group e indicato come uno dei possibili abilitatori della trasformazione digitale dell’industria, che è anche uno dei principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, spiega l’Autorità in una nota.

Nell’ambito delle proprie competenze in materia di assegnazione delle risorse spettrali Agcom intende pertanto verificare l’eventuale necessità e le modalità implementative dei possibili nuovi approcci alla gestione dello spettro radio di interesse industriale permessi dai più recenti sviluppi tecnologici. Il documento di consultazione e le modalità di partecipazione all’indagine saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità.

