5G, Agcom dà il via alla misurazione della connettività in 10 città - CorCom

Una campagna sperimentale di misurazione della qualità del servizio di connettività ad Internet da reti mobili 5G in 10 città: questa la novità appena annunciata da Agcom con l’approvazione della delibera che dà il via all’iniziativa per l’anno 2021.

Gli operatori di reti e servizi di comunicazioni mobili e personali, dotate di infrastrutture di rete, elaboreranno congiuntamente, con la supervisione della Direzione Tutela del Consumatori dell’Autorità ed entro due mesi dall’entrata in vigore della delibera, un allegato tecnico che descriva l’algoritmo da utilizzare per ciascuna misura dello scenario di chiamata o connessione e per ciascuna piattaforma tecnologico-costruttiva. La campagna è stata decisa “considerato che sono in commercio piani tariffari che offrono connettività su rete 5G” – si legge nella delibera dell’Authority – e che “si prevede la crescita della diffusione dei terminali compatibili con tale tecnologia nei prossimi anni e che dunque le future campagne di drive test debbano prevedere anche la verifica delle prestazioni di reti 5G”.

L’Authority puntualizza che gli operatori partecipanti al tavolo tecnico ritengono necessario che, prima di misurare la qualità dei servizi di connettività ad Internet da reti mobili 5G “sia necessario attuare almeno una campagna sperimentale, i cui risultati, da mantenere nella disponibilità dell’Autorità e degli operatori misurati, ad uso esclusivamente interno, potranno essere utilizzati al fine della pianificazione delle successive campagne”.

I dati relativi alla campagna sperimentale non saranno pubblicati ma l’uso sarà riservato esclusivamente all’Autorità e agli operatori misurati.

Riflettori sul 5G a Telco per l'Italia 2021

13 maggio ore 17.00 – Il 5G alla prova dei fatti, quanto vale partita italiana

La quinta generazione mobile una rivoluzione senza precedenti: dal manufacturing alla sanità, dai trasporti alla cultura, tutto è destinato a cambiare. Ma il cantiere Italia procede al ralenti: come accelerare?

