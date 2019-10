5G, D’Alema: “Un Privacy Shield anche tra Ue e Cina”

“I cinesi dovrebbero fare un accordo per la garanzia della privacy con la Ue, sul modello che abbiamo con gli americani, come precondizione per l’utilizzo del 5G in Europa”. E quanto ha spiegato Massimo D’Alema, presidente della Fondazione Italianieuropei, nel corso del suo intervento a una tavola rotonda organizzata da Consulcesi Tech, in occasione della 41esima Conferenza Internazionale dei Garanti della Privacy e la Tutela dei Dati 2019 a Tirana.

“Spesso le persone non sono in grado di valutare le conseguenze dei loro comportamenti on line – ha proseguito D’Alema – Siamo sorvegliati da una sorta di Grande Fratello che può sfruttare le nostre emozioni e interessi per orientarci, arrivando a collegarsi anche con le scelte politiche, come successo negli Stati Uniti”.

Cosa prevede il Privacy Shield Usa-Ue

Obblighi rigorosi per le imprese che operano sui dati: nel nuovo regime il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sottoporrà le imprese aderenti allo scudo a verifiche e aggiornamenti periodici per accertare che rispettino nella pratica le regole che hanno volontariamente accettato. In caso contrario, l’impresa si espone a sanzioni e al depennamento dall’elenco degli aderenti. L’inasprimento delle condizioni applicabili all’ ulteriore trasferimento garantirà lo stesso livello di protezione anche quando l’impresa aderente allo scudo trasferisce i dati a terzi.

