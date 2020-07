5G, Deutsche Telekom rafforza la partnership con Ericsson

Deutsche Telekom ha scelto Ericsson per l’ulteriore upgrade delle proprie reti e per dotare di funzionalità innovative i nuovi network 5G. Tre gli obiettivi della nuova partnership pluriennale che consolida il rapporto già in essere fra le due aziende: implementazione della rete Ran (Radio Access Network) 5G in Germania; adozione della soluzione Spectrum Sharing per la gestione dinamica del traffico e per il miglioramento della copertura; realizzazione di reti private in ambito industriale per spingere i piani Industria 4.0.

“Dopo aver completato l’ammodernamento in modo affidabile e puntuale, le aspettative per il lancio delle antenne 5G sono naturalmente elevate”, sottolinea Claudia Nemat, Board Member per l’Innovazione e la Tecnologia di Deutsche Telekom.

In dettaglio, secondo i termini dell’accordo, diversi siti mobili verranno aggiornati ai più recenti standard tecnologici 5G nei prossimi anni grazie all’utilizzo di prodotti e soluzioni della famiglia Radio System di Ericsson. L’accordo sul 5G si aggiunge a un accordo multi-Ran e rappresenta un passo ulteriore nella collaborazione tra Deutsche Telekom ed Ericsson, a seguito del successo della modernizzazione delle reti radio 2G, 3G e 4G dell’operatore avvenuta negli ultimi due anni.

WHITEPAPER Wi-Fi o 5G per le imprese? Una guida spiega cosa (e come) scegliere Personal Computing Telco

Ericsson implementerà anche la soluzione Spectrum Sharing che permetterà a Deutsche Telekom di gestire in modo dinamico il traffico 4G e 5G sulla propria rete grazie all’uso efficiente dello spettro esistente, migliorando copertura, prestazioni e mobilità.

E oltre alla cooperazione nel campo delle reti mobili pubbliche, le due società collaborano strettamente anche per dotare le aziende industriali di reti mobili private, le cosiddette “reti di campus”: già realizzate quelle per i siti degli stabilimenti Bmw e Osram.

“Questo accordo sul 5G testimonia l’eccezionale partnership a lungo termine che abbiamo stretto con Deutsche Telekom in Germania e in Europa – sottolinea Arun Bansal, Presidente Europa e America Latina di Ericsson -. Con la nostra esperienza globale e tecnologia all’avanguardia implementeremo una rete 5G di livello mondiale in Germania con DT e non vediamo l’ora di iniziare questo prossimo capitolo della nostra relazione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA