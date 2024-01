5G e reti sottomarine, oltre 250 milioni per 37 progetti

Oltre 250 milioni per una connettività sicura in tutta Europa. La Commissione Ue ha firmato le convenzioni per sovvenzionare 37 progetti selezionati nell’ambito della seconda serie di inviti a presentare proposte per il Cef Digital (Connecting Europe Facility.

Il bilancio totale di 252 milioni sarà assegnato a progetti per la realizzazione di infrastrutture 5G ed edge cloud per le comunità smart e lungo i principali corridoi di trasporto europei, nonché per la realizzazione di cavi sottomarini, migliorando la sicurezza e la resilienza delle reti dorsali all’interno e verso l’Ue.

Ad ottobre è partita intanto la terza call: candidature fino al 20 febbraio.

Riflettori sui cavi sottomarini

Tra i progetti ammissibili al cofinanziamento dell’Ue, la realizzazione di cavi marittimi per garantire una maggiore interconnessione tra l’Irlanda e l’Ue continentale, nonché tra l’Ue e le sue regioni ultraperiferiche nell’Oceano Atlantico. Inoltre le sovvenzioni sosterranno un collegamento trans-artico diretto tra l’Ue e l’Estremo Oriente, forniranno infrastrutture di connettività ad alta capacità alle isole greche scarsamente servite dal punto di vista digitale nel Mediterraneo e rafforzeranno la connettività con l’Africa.

Le infrastrutture 5G

I finanziamenti andranno anche a sostenere la realizzazione di reti 5G adeguate alle esigenze future lungo autostrade, strade, ferrovie e vie navigabili interne transfrontaliere. I progetti relativi ai corridoi 5G apriranno la strada alla mobilità connessa e automatizzata e ai relativi servizi di sicurezza e servizi non di sicurezza, garantendo la continuità transfrontaliera dei servizi.

Infine, le sovvenzioni sosterranno la diffusione del 5G nelle smart communities per efficientare le attività di università, ospedali e altri edifici pubblici, al fine di migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.

Cos’è il programma Cef

Il Programma Cef (Connecting Europe Facility) – meccanismo per collegare l’Europa – è lo strumento finanziario dell’Unione Europea diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. La dotazione complessiva del Connecting Europe Facility è pari a 33.242.259.000 euro.

L’obiettivo del Cef è accelerare gli investimenti pubblici e privati nel campo delle reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. In particolare il Cef sostiene progetti di interesse comune, diretti allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture, o all’ammodernamento di quelli esistenti, con priorità per i collegamenti mancanti nel comparto dei trasporti. Lo strumento sostiene, inoltre, progetti con un valore aggiunto a livello europeo e significativi benefici per la società che non ricevono finanziamenti adeguati dal mercato.

I soggetti che possono presentare le proposte progettuali nell’ambito di questo programma sono gli enti pubblici, gli organismi internazionali, imprese comuni, imprese in partenariato, enti privati con personalità giuridica o senza.

