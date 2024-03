5G e wireless, la GenAI costringerà a un ripensamento della progettazione delle reti

La recente ondata di interesse per l’AI generativa evidenzia il ruolo critico che l’intelligenza artificiale svolgerà nei futuri sistemi wireless. Con la transizione al 5G, i sistemi wireless sono diventati sempre più complessi e difficili da gestire. In particolare, la natura eterogenea delle reti 5G, che comprendono più reti di accesso, bande di frequenza e celle, tutte con aree di copertura sovrapposte, pone gli operatori di fronte a sfide di pianificazione e implementazione della rete. Ciò costringe l’industria wireless a pensare oltre i tradizionali metodi di progettazione basati su regole e a rivolgersi all’intelligenza artificiale e al ML.

Reti più performanti grazie alle applicazioni AI innovative

Il 5G Advanced è destinato a espandere il ruolo dell’AI wireless nelle reti 5G, introducendo nuove applicazioni innovative di AI che miglioreranno la progettazione e il funzionamento delle reti e dei dispositivi nei prossimi tre-cinque anni, in particolare quelli che richiedono un’elevata velocità di trasmissione dei dati, una bassa latenza o una connettività massiva, come Extended Reality (XR), Reduced Capex (RedCap), Non-Terrestrial Network (Ntn), Unmanned Aerial Vehicles (Uav) e applicazioni che richiedono un posizionamento e una sincronizzazione precisi.

L’AI/ML nel 5G Advanced

Il nuovo Technology Report di CounterPoint Research fornisce una panoramica del ruolo dell’AI/ML nel prossimo standard 5G Advanced del 3GPP e delinea le tecnologie chiave e i casi d’uso in cui verrà utilizzato. Ecco quanto emerge.

L’intelligenza artificiale come fattore di trasformazione

Sebbene l’applicazione dell’AI/ML sia ancora agli inizi, la sua integrazione nelle reti 5G-Advanced rappresenta un cambiamento trasformativo nel mercato delle telecomunicazioni. Questo sviluppo promette non solo un miglioramento delle prestazioni della rete, ma apre anche le porte a un’ampia gamma di casi d’uso innovativi. Di conseguenza, il lancio commerciale del 5G-Advanced nel 2025 dovrebbe accelerare la monetizzazione del 5G per gli operatori.

Un ponte verso il 6G

L’adozione dell’AI/ML nel 5G Advanced fornisce una piattaforma per sperimentare nuove tecniche e dovrebbe essere considerata come una prova per la piena introduzione dell’AI/ML nelle future reti 6G. Ad esempio, il 6G sarà la prima occasione in cui l’ottimizzazione basata sull’AI/ML sarà utilizzata nella progettazione fondamentale di un’interfaccia aerea fin dall’inizio. Tuttavia, l’impatto dell’AI/ML non solo consentirà di migliorare le prestazioni del 5G/6G, ma dovrebbe anche permettere una più rapida evoluzione del 5G-Advanced.

