5G, ecco le nuove offerte Iliad: 120 Gb a 10 euro al mese - CorCom

Iliad lancia due nuove offerte. La prima è Flash 120, che a 9,99 euro permette di accedere per sempre a un pacchetto di 120 Gb senza cap di velocità e con 5G incluso. La seconda è l’offerta Giga 80, che a 7,99 euro propone un pacchetto di 80 Gb in 4G/4G+. Entrambe le offerte, sottolinea il gruppo in una nota, garantiscono minuti e sms illimitati, e presentano zero costi nascosti e zero vincoli.

Le due nuove offerte nel dettaglio

L’offerta Flash 120 e l’offerta Giga 80 di Iliad consentono quindi di acquistare un pacchetto mensile di traffico dati estremamente generoso per navigare con tariffe inferiori a 10 euro che non subiranno mai rimodulazioni, con una copertura in 4G del 99,6% della popolazione in tutta Italia. L’offerta Flash 120 abilita alla navigazione anche in 5G sui dispositivi compatibili con la rete Iliad e nelle aree coperte da rete 5G Iliad. Il piano Flash 120 può essere sottoscritto fino al 30 giugno 2021.

Le due offerte sono disponibili da oggi online sul sito www.Iliad.it, presso la rete di distribuzione Iliad che comprende i 19 Iliad Store presenti nelle maggiori città italiane e gli oltre 850 Iliad Corner. Flash 120 è inoltre disponibile negli Iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay presso tabaccherie, edicole e bar, e attraverso il canale Iliad Express, che permette di acquistare una Sim Iliad anche all’interno di ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.

Le performance di Iliad in Italia

Iliad Italia ha chiuso il primo trimestre 2021 con 305 mila nuovi utenti mettendo a segno un fatturato pari a 188 milioni di euro. La società guidata da Benedetto Levi, che ha rimandato a dopo l’estate lo sbarco sul mercato del fisso, ha conquistato oltre 7,5 milioni di utenti mobile, per una quota di mercato pari circa al 10% a fine marzo 2021. L’espansione della rete mobile prosegue con il superamento di 7.200 siti attivati a fine aprile 2021, in linea con l’obiettivo di circa 8.500 siti attivi entro la fine dell’anno in corso.

Grazie a questi risultati, Iliad ha anticipato l’obiettivo del raggiungimento del break even a livello di EbitadaL già nel secondo trimestre del 2021.

L’operatore ha inoltre ottenuto il riconoscimento dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf), come primo operatore mobile del 2021 in merito all’aspetto qualitativo e economico offerto, a seguito della più ampia indagine indipendente effettuata in Italia con lo scopo di raccogliere i feedback di soddisfazione dei consumatori.

