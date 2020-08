5G, Ericsson a quota 100 accordi commerciali con operatori unici

Quello sottoscritto oggi con Telekom Slovenia è per Ericsson il centesimo accordo commerciale 5G con operatori unici siglato dalla multinazionale svedese: in questa cifra sono inclusi 58 contratti comunicati pubblicamente e 56 reti 5G live, che coprono cinque continenti. Ericsson – si legge in una nota – ha lavorato con i principali partner strategici degli operatori sin dall’inizio delle attività di Ricerca & Sviluppo sul 5G, con il primo annuncio pubblico di partnership sul nuovo standard che risale al 2014.

Alle partnership e protocolli di intesa iniziali sono seguiti i test e le sperimentazioni della tecnologia 5G New Radio (NR), gli annunci di accordi commerciali e l’implementazione delle reti: i primi lanci di reti commerciali live sono stati comunicati nel 2018.

I contratti siglati da Ericsson, prosegue il comunicato, riguardano implementazioni sia della Radio Access Network (RAN) che della rete Core, abilitate dai prodotti e dalle soluzioni Ericsson Radio System e dal portafoglio di soluzioni Ericsson per la Core network. “Le implementazioni 5G di Ericsson includono il 5G Non-Standalone, il 5G Standalone e la tecnologia Ericsson Spectrum Sharing, mentre sono previste anche funzionalità cloud native con il dual-mode 5G Core di Ericsson.

Ericsson ha implementato il 5G nelle bande alte, medie e basse in ambienti urbani, suburbani e rurali, supportando lo sviluppo di casi di business basati su banda larga mobile avanzata e fixed wireless access. In alcuni mercati 5G particolarmente avanzati, gli operatori offrono servizi di realtà aumentata e realtà virtuale abilitati dal 5G nei settori dell’istruzione, dell’intrattenimento e del gaming.

WHITEPAPER Digitalizzare il manufacturing: dati, spunti ed esempi concreti Digital Transformation IoT

“Sin dal primo giorno, le esigenze dei nostri clienti sono state fondamentali per lo sviluppo e l’evoluzione della tecnologia 5G di Ericsson su tutto il portafoglio – afferma Börje Ekholm, Presidente e Ceo di Ericsson – Siamo orgogliosi che questo impegno abbia portato 100 operatori unici a scegliere a livello globale la nostra tecnologia per guidare le loro ambizioni di successo nel 5G. Continuiamo a mettere i nostri clienti al centro della scena per aiutarli a offrire i vantaggi del 5G ai loro abbonati, all’industria, alla società e ai paesi come infrastruttura nazionale critica”.

Nel suo impegno sul 5G Ericsson ha collaborato anche con operatori, università, istituti tecnologici e partner industriali per sviluppare e perseguire casi d’uso 5G per aziende e consumatori. Questi includono l’automazione industriale, uffici intelligenti, chirurgia da remoto e altre applicazioni in ambito enterprise e Industria 4.0.

@RIPRODUZIONE RISERVATA