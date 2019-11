5G, Ericsson e Oppo uniscono le forze: nasce il “joint lab”

Intensificare la collaborazione sul 5G, promuovendo la collaborazione globale tra le due aziende e condividendo le tecnologie all’avanguardia per ottimizzare i prodotti e le prestazioni di rete, contribuendo così ad accelerare l’implementazione del nuovo standard su scala globale. E’ l’obiettivo del 5G Joint lab lanciato da Oppo ed Ericsson

“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro laboratorio 5G con Ericsson – afferma Andy Wu, vicepresidente di Oppo e presidente del Software Engineering – L’iniziativa beneficia delle competenze di Ericsson nelle tecnologie di rete e nell’infrastruttura 5G e nei suoi canali globali, unendole all’esperienza e competenza di Oppo nello sviluppo di standard 5G, tecnologie, prodotti e scenari applicativi. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide e le opportunità future nell’era del 5G al fine di fornire migliori prodotti ed esperienze 5G ai consumatori di tutto il mondo.”

“Questa partnership è di grande importanza strategica sia per Ericsson che per Oppo – aggiunge Luca Orsini, vicepresidente e responsabile delle reti per l’area di mercato nel Nord-est asiatico di Ericsson – Contribuirà a diversificare l’ecosistema 5G e trarrà beneficio dall’agilità di entrambe le società nel creare nuovi utilizzi per il cliente”.

Oppo ed Ericsson – si legge in una nota – hanno lavorato a stretto contatto per contribuire all’evoluzione delle tecnologie 5G firmando anche un accordo di licenza di brevetto globale, e dal terzo trimestre del 2018 hanno condotto dei test congiunti sul telefono 5G di Oppo e sull’infrastruttura 5G di Ericsson con operatori locali in Svezia, Germania e Cina.

Lo Smartphone Reno 5G di Oppo è stato lanciato nel maggio 2019 in Svizzera e successivamente nel Regno Unito, in Australia, in Italia e in altri mercati di tutto il mondo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA