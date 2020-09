5G, Ericsson e Tdc accelerano il roll out in Danimarca

In anticipo di tre mesi Ericsson accende la rete di quinta generazione di Tdc Denmark, il sessantesimo operatore al mondo ad aver lanciato il 5G con la tecnologia svedese. L’implementazione è stata particolarmente rapida e ha consentito alla compagnia danese di accendere la sua nuova rete e lavorare alla copertura completa del Paese entro la fine dell’anno. I lavori hanno portato alla realizzazione di 100 siti alla settimana, per un totale di tremila stazioni base in tutta la Danimarca. Ericsson è riuscita ad installare fino a 35 siti al giorno.

La rete di quinta generazione è sulla frequenza dei 3,5 GHz e tocca le principali città danesi: Copenhagen, Odense, Aarhus e Helsingør. La rete continuerà ad essere sviluppata nelle prossime settimane e arriverà a coprire, secondo i manager delle due aziende, tutto il Paese entro la fine del 2020.

“Sono felice e orgoglioso – ha detto Andreas Pfisterer, Ceo, di Tdc Net – che Tdc abbia avviato così rapidamente la copertura 5G a livello nazionale, offrendo velocità particolarmente elevate nel centro di città come Copenhagen, Odense, Aarhus e Helsingør. La copertura 5G è importante in un momento in cui abbiamo particolarmente bisogno di un’infrastruttura solida per gestire il consumo di dati da mobile, che cresce fino al 40% all’anno”.

L’impegno di Ericsson in Danimarca è molto ampio: l’azienda è stata nominata fornitore per le soluzioni radio e per la rete core 5G di Tdc a marzo 2019. Da settembre 2019, inoltre, Ericsson gestisce anche la rete mobile di Tdc grazie a Ericsson Operations Engine. La partnership 5G include prodotti e soluzioni come l’Ericsson Radio System per la rete Ran (Radio Access Network) e le soluzioni per la rete core del portfolio 5G Core di Ericsson.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Tdc – ha detto Jenny Lindqvist, a capo dei mercati europei nord e centrale di Ericsson – per soddisfare in maniera molto rapida le loro esigenze di implementazione del 5G. Il 5G offrirà enormi vantaggi ai consumatori e alle industrie in Danimarca. Il nostro Innovation Hub, un team congiunto di Tdc ed Ericsson, giocherà un ruolo importante. Grazie all’Innovation Hub è avvenuta l’implementazione della prima rete 5G industriale in Danimarca con Grundfos e sono state sviluppate nuove opportunità in ottica 5G in settori chiave come il manifatturiero, la sanità, i media e l’intrattenimento”.

Attualmente l’azienda svedese ha 108 accordi e contratti commerciali 5G con operatori unici a livello globale, di cui 58 sono accordi 5G annunciati pubblicamente, comprese 59 reti attualmente live.

