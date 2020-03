5G, Hpe Aruba crea un “ponte” fra reti mobili e wi-fi aziendale

Un nuovo servizio di roaming progettato per consentire agli abbonati ai servizi di telefonia mobile di connettersi in maniera automatica e sicura anche alle reti Wi-Fi enterprise: lo ha annunciato Hpe Aruba per consentire alle compagnie di Tlc di estendere la copertura 5G alle aziende in modo sicuro e automatico.

Aruba Air Pass – questo il nome della soluzione – permette il passaggio trasparente e sicuro tra rete cellulare e reti Wi-Fi senza penalizzare la qualità del servizio. “La combinazione di Aruba Air Pass e Aruba Air Slice permette agli operatori del settore telecomunicazioni di estendere la copertura delle loro reti 5G all’interno degli ambienti enterprise, migliorando l’esperienza dell’utente finale anche in termini economici”, sottolinea Jeff Lipton, Vice President of Strategy and Corporate Development di Hpe Aruba, società Hewlett Packard Enterprise. “I dispositivi che si associano a una rete aziendale attraverso Aruba Air Pass possono utilizzare le connessioni Wi-Fi per accedere ad applicazioni e servizi, come fare e ricevere chiamate e sms, in base ai rispettivi ruoli e permessi”.

Con l’evolversi delle normative edilizie e la diffusione di materiali da costruzione ad alta efficienza energetica e vetri a bassa emissione, i segnali cellulari penetrano con maggiore difficoltà all’interno degli edifici, determinando un drastico abbassamento delle performance. “Per risolvere il problema, i clienti di Hpe Aruba possono sfruttare le infrastrutture Wi-Fi che già possiedono trasformandole in un’alternativa economicamente conveniente per implementare piccole celle o sistemi Das (Distributed Antenna System) indoor. Poiché gli standard 5G supportano l’aggregazione di entrambe le tipologie Ran (Radio Access Network) 3GPP e Wi-Fi, gli operatori del settore Tlc possono sfruttare il segnale Wi-Fi per l’accesso ai servizi 5G in ambienti chiusi e proporre una nuova classe di servizi enterprise come il network slicing. Ciò permette ai team IT delle aziende di accelerare l’adozione del 5G attraverso una soluzione economica e trasparente che migliora considerevolmente le prestazioni e la user experience nelle aziende stesse”.

Fra le tecnologie fondamentali alla base di Aruba Air Pass c’è Passpoint, lo standard definito dalla Wi-Fi Alliance per consentire ai dispositivi mobile di autenticarsi sulle reti Wi-Fi enterprise attraverso le credenziali cellulari. Passpoint è uno standard accettato e supportato dalla quasi totalità dei dispositivi mobile. “Grazie ad Aruba Air Pass, le compagnie di telecomunicazione potranno estendere la propria copertura potenzialmente fino a un miliardo e ottocento milioni circa di metri quadrati che saranno serviti da infrastrutture predisposte per Aruba Air Pass in tutto il mondo”.

