5G, Huawei lancia la super-rete: “Più forza al business delle telco”

Rete di accesso radio semplificata, larghezza di banda ultraelevata, connessioni eco-sostenibili e servizi 5G end-to-end abilitati da Intelligenza artificiale. Sono le caratteristiche della nuova rete 5G presentata da Huawei a Londra – nel corso dell’evento di “sostituzione” del Mobile World Congress – che abiliterà gli operatori all’accelerazione sul 5G facilitando “il successo commerciale” dell’adozione del nuovo standard.

Lo ha detto Peng Song, presidente Huawei Carrier Business Group Marketing and Solution Sales Dept: “La nuova rete 5G che presentiamo oggi è solo la punta dell’iceberg. In Huawei investiamo costantemente nell’ambito della ricerca di base, dei materiali e degli algoritmi per sviluppare prodotti e soluzioni leader per l’industria”.

Ecco i vantaggi delle nuove soluzioni

Il network include soluzioni di prodotto in grado di dare la spinta al lancio delle nuove reti. La Ran semplificata – spiega l’azienda – accelera l’implementazione del 5G. Offre offre tre soluzioni di prodotto: l’antenna Massive Mimo di terza generazione che si presenta come la più leggera sul mercato, la Blade AAU con il più alto livello di integrazione tra antenne passive e attive e la AAU a banda ultra-larga (400 MHz). Queste soluzioni risolvono le principali problematiche per l’aggiornamento dei siti esistenti e l’installazione dei prodotti 5G per aiutare gli operatori a realizzare rapidamente il 5G.

La rete IP intelligente permette di trasformare reti IP efficienti in reti IP compatibili con i Service Level Agreement. “Grazie alla flessibilità del network slicing basato su tecnologia FlexE – dice Huawei – la rete IP intelligente vanta la massima precisione di slicing del settore a 1 Gbit/s, ben 5 volte superiore alla media del mercato”.

Il primo modulo 800G del settore velocizza la rete di trasmissione: la soluzione infatti offre una capacità di trasmissione di 48 Tbit/s su una singola fibra ottica, superando del 40% la media del settore. Ciò contribuirà all’evoluzione della rete di trasporto senza alcun impedimento per i prossimi 10 anni.

La soluzione Aau 5G utilizza chip altamente integrati di proprietà di Huawei che riducono il consumo energetico di oltre il 15%. Inoltre la soluzione PowerStar con funzionalità di intelligenza artificiale supporta il coordinamento multistandard e multi banda/frequenza che riduce ulteriormente il consumo energetico dell’intera rete dal 15% al 20%.

Intelligenza artificiale: facilita la transizione a un’era digitale e smart. L’IA può essere utilizzata per la gestione dell’intero ciclo di vita del 5G. Questo assicura che la pianificazione della rete diventi più precisa al fine di offrire una migliore esperienza all’utente mentre, di pari passo, la costruzione della rete diventa più agile garantendo una qualità più elevata, i servizi commercializzati si fanno più mirati e infine i problemi legati all’esperienza degli utenti possono essere affrontati più rapidamente.

