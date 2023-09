5G, il Governo snellisce le procedure: stop a obbligo comunicazione a Cvcn

Snellimento delle procedure sul fronte 5G. Stop all’obbligo per le imprese (e relativi fornitori) rientranti nel Perimetro di sicurezza cibernetica di inviare comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) del Mimit per l’acquisizione di beni e servizi relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia di quinta generazione mobile con la valutazione del rischio associato. Lo prevede un emendamento di Fratelli d’Italia al Decreto Asset approvato dalle commissioni Ambiente e Industria al Senato.

L’impasse sui limiti elettromagnetici

Tutto tace invece sul fronte dei limiti elettromagnetici: ad agosto scorso il Consiglio dei ministri ha stralciato last minute la bozza di decreto che aveva messo nero su bianco l’adeguamento dei parametri italiani a quelli europei per accelerare sulla roadmap nazionale. Misura che non è mai stata recuperata con né nei successivi Cdm né tantomeno con un un Dpcm ad hoc per accelerare l’iter (questa l’ipotesi circolata per giustificare la mancata approvazione nell’ambito del Decreto Asset). Il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti ha smentito le voci di frizioni in seno alla maggioranza sottolineando che il “percorso normativo è di estrema complessità” e indicando nell’edge cloud la strada maestra per uscire dall’impasse.

Il nodo Ciprie

Intanto però sembra essere “sparito” il Ciprie, il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. Presieduto dal ministero dell’Ambiente e composto dai ministeri della Salute, Università, Lavoro, Economia, Imprese, Trasporti, Cultura, Difesa e Interno il Ciprie secondo quanto risulta a CorCom non sarebbe stato convocato prima della presentazione del decreto al Cdm di agosto. Eppure per qualsiasi revisione in tema di limiti elettromagnetici è necessario convocare il Ciprie che deve emettere parere, il parere va inviato dal ministero alle Commissioni parlamentari, va trovata l’intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni. Solo a questo punto è possibile approvare il decreto.

