5G, il record Ericsson: velocità di download a 4.3 Gbps

Ericsson stabilisce un nuovo record nel campo del 5G. I ricercatori della multinazionale svedese sono infatti riusciti a raggiungere la velocità di download di 4.3 Gbps su onde millimetriche durante alcuni test sull’interoperabilità che sono stati svolti nei laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda a Stoccolma. Le soluzioni tecnologiche ha hanno consentito di raggiungere questo risultato, aspecifica l’azienda in una nota, saranno disponibili sul mercato durante il corso del 2020.

Si tratta di uno sviluppo interessante per una serie di settori specifici interessati dal 5G, come i giochi multiplayer, quelli in realtà aumentata e il video streaming ad alte prestazioni.

La più alta velocità di downlink creerà inoltre nuove opportunità per le telco che offrono servizi di fixed wireless access, grazie a velocità di connessione quattro volte più alte rispetto a quelle offerte dalla fibra.

“Si tratta di un risultato fantastico – sottolinea Per Narvinger, a capo dell’Area prodotti di rete di Ericsson – questa velocità di download consente di scaricare un ora di contenuti video in alta definizione in meno di 14 secondi. Ericsson ora è impegnata nel apsso successivo, quello di assicurare ai service provider di poter contare sulle migliori prestazioni nel campo delle onde millimetriche 5G. La soluzione appena testata consentirà di ottenere non soltanto velocità più performanti, ma anche nuovi sviluppi per il 5G su larga scala e nuove opportunità di business”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA