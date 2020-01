5G, il Regno Unito non banna Huawei ma restringe il campo

Uso limitato della tecnologia di Huawei per il 5G britannico. Il governo britannico ha infatti annunciato che Huawei sarà autorizzata a partecipare alla realizzazione della rete wireless 5G ma sarà esclusa dalle parti “core” del sistema. Lo ha annunciato il governo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di sicurezza nazionale. Gli Usa avevano però spinto per un bando totale della compagnia cinese, che Washington accusa di legami con l’intelligence di Pechino.

Nella dichiarazione, che non menziona chiaramente Huawei, il ministero della Cultura, dei media e del digitale ha annunciato che i player “ad alto rischio” saranno “esclusi dalle parti sensibili della rete 5G “e saranno soggetti a un limite del 35% sulla loro partecipazione a parti non strategiche, essenzialmente le antenne”.

“I ministri hanno convenuto che gli operatori britannici dovranno aggiungere ulteriori garanzie ed escludere i fornitori ad alto rischio da determinate parti delle loro reti di telecomunicazione che sono cruciali per la sua sicurezza”, speiga la nota. I produttori in oggetto saranno quindi “esclusi da tutte le infrastrutture cruciali per la sicurezza nazionale”, da “funzionalità centrali e sensibili della rete”, da “aree geografiche sensibili, in particolare vicino a siti nucleari e basi militari”, e con “una quota limitata al 35% nella rete periferica”, vale a dire le antenne a rele” per la trasmissione del segnale.

Sulla decisione del governo Johnson pesano le critiche delle opposizioni e di una parte di parlamentari del suo stesso partito conservatore, ma soprattutto le attese reazioni dagli Usa di Donald Trump, sponda importante in vista della Brexit. Il premier britannico ha dovuto del resto barcamenarsi – spiega la Bbc – fra la minaccia di contraccolpi nelle relazioni con l’alleato americano (anche in materia di cooperazione d’intelligence nell’ambito dei Paesi anglofoni del gruppo Five Eyes); e quella di Pechino, partner economico in crescita, di ritorsioni commerciali laddove Huawei fosse stata tagliata fuori del tutto.

Huawei, si è detta “rassicurata dalla conferma da parte del governo britannico di poter continuare a lavorare con i clienti per proseguire la fornitura del 5G”.

Ora sale l’attesa per la decisione della Germania che però non arriverà fino alla fine dell’anno.

Le mosse della Ue

La Ue vuole definire “regole stringenti” per lo sviluppo della rete 5G in Europa, non escludere il colosso cinese Huawei. Lo ha indicato il commissario Ue Thierry Breton nel corso di una audizione all’Europarlamento. “Non si tratta di discriminare, si tratta semplicemente di fissare norme, che saranno rigorose, esigenti e ovviamente daremo il benvenuto in Europa a tutti gli operatori che saranno disposti ad applicarle”, ha spiegato Breton. Domani la Commissione Ue presenterà quella che ha definito “cassetta degli attrezzi” definita dagli Stati membri e dalla Commissione. Viene riconosciuto il principio per cui ogni Paese, per ciascun operatore, ogni Stato deve avere diverse fonti di fornitori “per mitigare i rischi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA