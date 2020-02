5G, Italia fanalino di coda nel 2023: saremo sotto la media europea

L’Italia non sarà fra i Paesi leader del 5G in quanto a totale di connessioni mobili. E sul fronte Internet continueremo ad essere gli ultimi della classe. Questa la fotografia al 2023 che emerge dalle proiezioni dell’Annual Internet Report di Cisco secondo cui entro il 2023 il 10% delle connessioni mobili al mondo sarà su 5G con una velocità media di 575 megabit al secondo – 13 volte maggiore rispetto alla velocità media su rete mobile.

CorCom ha messo a confronto i dati dei Paesi dell’area Western Europe e il quadro italiano non è affatto confortante.

Regno Unito Paese leader del 5G

Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito i Paesi dell’area Western Europe presi in esame nel dettaglio, di fatto le principali economie europee. Sarà il Regno Unito a guidare la classifica 5G al 2023 con il 19,5% delle connessioni mobili totali, seguito da Svezia (18,9%) Germania (18,4%) e Spagna (15,5%). L’Italia si piazzerà penultima con il 14,8% di connessioni 5G, in coda la Francia con il 12,6%. E in ogni caso ci piazzeremo poco sopra la media al confronto anche con i paesi restanti della Western Europe che totalizzeranno il 13,1% di connessioni 5G.

Internet al palo, l’Italia resta ultima

Il quadro peggiora sul fronte delle connessioni a Internet: in Italia nel 2023 risulterà connesso alla rete 73% della popolazione pari a 43,8 milioni di utenti. Un netto balzo in avanti rispetto al 62% del 2018, ma ciò non basterà a colmare il gap.

Il nostro 73% risulta infatti poca cosa rispetto al 94% della Francia, al 93% di Svezia e Regno Unito, all’88% della Germania, al 78% della Spagna. E nel 2023 risulteremo persino sotto la media del resto degli altri Paesi dell’Europa occidentale in cui si calcola l’88% della popolazione connessa a Internet.

“Le previsioni e i dati raccolti nell’Annual Internet Report stanno aiutando aziende, governi e service provider di tutto il mondo a prepararsi per il futuro e a rendere le loro reti sempre più sicure. Per capitalizzare sull’innovazione tecnologica e sui loro investimenti, sarà fondamentale pianificare accuratamente le strategie e fare leva sulle partnership”, commenta Roland Acra, Senior Vice President e Chief Techonology Officer di Cisco.

Perimetro cibernetico e Golden Power: come finirà?

La strada per il nostro Paese resta però in salita a giudicare dalle proiezioni. Ma di qui al 2023 c’è tutto il tempo per invertire la rotta in direzione di una crescita sostenuta. Bisognerà però accelerare sul roll out delle reti: se è vero che il nostro Paese è stato pioniere nelle sperimentazioni e ha lanciato, fra i primi al mondo, i servizi 5G commerciali, il deployment dei network a livello nazionale farà la differenza di qui ai prossimi anni. Ancora da definire nel dettaglio i “confini” del perimetro cibernetico e bisognerà anche valutare gli effetti del Golden Power sul 5G in termini di execution e di assegnazione della gare di appalto da parte delle telco.

