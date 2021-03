5G, la corsa della Cina: la rete nazionale sarà completata entro il 2025 - CorCom

La rete 5G cinese sarà completata entro il 2025, con un programma che prevede l’installazione di soluzioni che garantiranno notevoli progressi nella velocità e nella copertura dei network. Un’iniziativa che aiuterà il Paese a “consolidare ulteriormente i fondamenti dello sviluppo dell’economia digitale, espandere i consumi e creerà più nuove industrie nell’era dell’economia digitale”, secondo quanto dichiarato da Xiao Yaqing, ministro cinese dell’Industria e dell’Information Technology. L’alto funzionario ha parlato in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta in seguito alla seconda riunione plenaria della quarta sessione del tredicesimo Congresso nazionale del popolo.

I progetti implementati nel 2020

Nel corso del 2020 sono state costruite e messe in funzione in Cina più di 600 mila stazioni base 5G, portando il numero complessivo a 718 mila unità (di cui circa 330 mila condivise tra i quattro principali operatori Tlc) in tutto il paese, con particolare riferimento alle città di grandi e medie dimensioni.

“Lo sviluppo di nuove industrie non dovrebbe accelerare e dovrebbe essere fatto in modo ordinato, in conformità con le normative di mercato e secondo lo stato di diritto”, ha precisato Xiao Yaqing, ricordando la sempre maggiore importanza dei nuovi prodotti e servizi che richiedono una connettività 5G – a partire da guida autonoma, smart grid e formazione online – e snocciolando i dati relativi alle iniziative attivate l’anno scorso, che ha visto il lancio di circa 1.100 progetti 5G+, incluso un sistema di diagnostica remota basato sul 5G messo a disposizione di oltre 60 ospedali distribuiti in 19 province.

“Durante la lotta contro l’epidemia di Covid-19 nel 2020 abbiamo visto tutti il supporto che ci ha fornito la digital economy. L’istruzione online, i servizi di assistenza medica, le interazioni familiari e gli acquisti online sono stati tutti efficacemente garantiti attraverso questo approccio”, ha aggiunto Xiao, sottolineando che “lo sviluppo dell’economia digitale cinese è in una fase di crescita e le prospettive future sono rosee”.

