5G, la Ue mette sul piatto 100 milioni per 7 progetti chiave

Cento milioni di euro per 7 nuovi progetti per il 5G. Li ha messi sul piatto la Commissione europea nell’ambito del partenariato pubblico-privato 5G (5G PPP). L’obiettivo è esplorare l’applicabilità concreta delle tecnologie 5G ai casi d’uso reali in vari settori verticali.

Nel dettaglio, i 7 nuovi progetti finanziati nell’ambito del partenariato sono:

5G Smart per l’applicazione delle tecnologie 5G nel campo della smart manufacturing;

per l’applicazione delle tecnologie 5G nel campo della smart manufacturing; 5G Drones , dedicato agli aeromobili a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni;

, dedicato agli aeromobili a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni; 5G Heart , si concentrerà su applicazioni in ambito sanitario, ma anche nel settore dei trasporti e dell’acquacoltura;

, si concentrerà su applicazioni in ambito sanitario, ma anche nel settore dei trasporti e dell’acquacoltura; 5Growth , svilupperà nuove soluzioni nel campo dei trasporti, energia e Industria 4.0;

, svilupperà nuove soluzioni nel campo dei trasporti, energia e Industria 4.0; 5G Solutions , interesserà cinque aree di intervento: Factories of the Future, smart energy, smart city, porti intelligenti, media e intrattenimento;

, interesserà cinque aree di intervento: Factories of the Future, smart energy, smart city, porti intelligenti, media e intrattenimento; 5G Tours per il settore turistico;

per il settore turistico; 5G Victori, che si concentrerà sui trasporti, energia, media e Factories of the Future.

Il partenariato pubblico privato per tecnologie 5G (5G PPP) è un’iniziativa congiunta tra la Commissione Ue e l’industria europea che mira a sviluppare le potenzialità del 5G tramite il finanziamento di iniziative di ricerca e innovazione.

Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Commissione tramite Horizon 2020 e dai privati il 5G PPP ha messo sul piatto complessivamente più di 4,2 miliardi di euro.

Contestualmente la Commissione ha lanciato la “Strategic Deployment Agenda”, un programma comune a tutti i Paesi membri per implementare in maniera coordinata i progetti per la sperimentazione delle reti 5G. Si tratta di uno strumento fondamentale soprattutto per il coordinamento di progetti transfrontalieri come quelli relativi alla mobilità e dei trasporti per la realizzazione di smart road europee.

L’Agenda fornisce supporto a tutte le parti interessate, gli Stati membri e la Commissione stessa, per arrivare ad una comprensione comune degli obiettivi 5G, alla definizione dei requisiti di servizio e allo sviluppo dei possibili modelli di cooperazione.

