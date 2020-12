5G, le telco riorganizzeranno la copertura di rete in base agli impatti del Covid19 - CorCom

“Ridisegnare” il roll out delle reti 5G tenendo conto dei comportamenti degli utenti legati all’evoluzione della pandemia da Covid19. Sarà un anno di step-by-step il 2021 secondo Opensignal che ha appena pubblicato un report sulle sfide prossime venture.

“Quest’anno abbiamo assistito a cambiamenti nella natura dell’utilizzo dei dispositivi mobili in molti paesi, tra cui India, Indonesia, Italia e Malesia, a causa della pandemia – si legge -. Abbiamo anche assistito a cambiamenti nei livelli di consumo di dati mobili. Man mano che le restrizioni si attenueranno, gli operatori studieranno come gestire la capacità in modo più dinamico, ad esempio tra le aree del centro e le periferie residenziali, e saranno più agili ai futuri cambiamenti nel modello di utilizzo dei dispositivi mobili. Ci sarà una maggiore riflessione su dove costruire stazioni base mobili. E il business case per la costruzione di reti 5G ultra dense con piccole celle nei centri urbani verrà rivalutato sulla base dei comportamenti delle persone. Nuove tecniche di rete cloud 5G saranno adottate per massimizzare la flessibilità”.

La videochiamata di gruppo prima killer application del 5G consumer

Opensignal prevede che gli operatori del 5G utilizzeranno la comunicazione video di gruppo per accelerare l’adozione del 5G. La chat video mobile esisteva prima di Covid, ma l’esperienza del 2020 ha spinto la comunicazione video di gruppo nel mainstream. Con più partecipanti video, c’è una maggiore pressione sulla capacità della rete mobile, più traffico dati e un’esperienza più impegnativa. Già nel 2020 Apple ha rilasciato 4K FaceTime una funzionalità che richiede una connessione 5G ed è incompatibile con 4G. “Stiamo ora analizzando l’impatto della connettività mobile sulle videochiamate di gruppo. I paesi variano ampiamente in termini di qualità della loro esperienza di videochiamata di gruppo, ma il 5G aiuta. Gli utenti in Australia, Canada, Taiwan e Corea del Sud hanno tutti riscontrato grandi miglioramenti nella loro esperienza di videochiamata di gruppo quando utilizzano 5G”, si legge nel report.

Le esperienze negative innescheranno il cambio operatore

L’analisi del tasso di abbandono condotta da Opensignal in Italia ha dimostrato che il prezzo da solo non spiega il fenomeno. L’esperienza mobile “debole” è più importante, soprattutto da quanto gli utenti si affidano maggiormente ai servizi di telecomunicazione per le attività di smart working e didattica a distanza. Nel 2021, Opensignal prevede che l’esperienza mobile sarà il catalizzatore più importante per gli utenti di smartphone per decidere se vogliono cambiare operatore di telefonia mobile.

Con il 5G si alzerà la qualità dello streaming video mobile

Opensignal prevede che il consumo di dati mobili aumenterà a seguito di una massiccia trasmissione di video da parte degli utenti a risoluzioni più elevate che utilizzano dunque più dati. “Registriamo i primi segnali di un maggiore consumo di dati 5G in Australia, Germania, Giappone, Arabia Saudita, Regno Unito e Stati Uniti che consumano più dati su 5G che su 4G. La nostra analisi ha mostrato che, godendo in media di una migliore esperienza mobile rispetto agli utenti 4G, gli utenti 5G consumano più contenuti sui loro smartphone con una qualità superiore”. In media, gli utenti hanno già utilizzato dati mobili fino a 2,7 volte in più rispetto agli utenti 4G. I servizi video mobili su reti 4G sono in grado di trasmettere solo video di qualità inferiore con maggiore compressione e una risoluzione inferiore. “All’esame di 100 paesi, abbiamo riscontrato grandi differenze nell’esperienza video”, sottolinea Opensignal.

Usa e Europa “seguono” l’Asia: il gaming chiave di volta per acquisire nuovi clienti

Il mobile gaming, che già aveva registrato un’impennata da gennaio 2020, continua a crescere rapidamente. È stato uno dei pochi settori a trarre profitto dalla pandemia Covid19 – evidenzia Opensignal- con un maggiore utilizzo dell’entertainment. Gli operatori sono diventati sempre più attivi nel campo in rapida crescita degli Esport, soprattutto nei paesi asiatici come Indonesia, Malesia e Corea del Sud. La promessa di latenze inferiori, edge computing e 5G invoglierà più operatori a commercializzare l’esperienza di gioco multiplayer e le offerte di cloud gaming, incoraggiati dai fornitori.

Il 5G diventerà l’esperienza predefinita per i nuovi clienti

Quando il 5G è stato lanciato per la prima volta, i consumatori spesso dovevano pagare un extra. Inoltre, poiché i primi smartphone 5G erano esclusivamente dispositivi di alto livello, molti consumatori hanno scelto di optare per un hardware 4G più economico. Nel 2021, Opensignal prevede che il 5G sarà supportato da quasi tutti i modelli di smartphone di fascia media, consentendo agli operatori 5G di rendere il 5G uno standard dell’esperienza mobile per i nuovi clienti. Il divario di esperienza tra 5G e 4G dovrebbe aumentare man mano che gli operatori espanderanno la copertura di rete.

Gli switch-off 2G e 3G accelereranno nel 2021

La “fame” degli utenti mobili per il 5G farà sì che gli operatori lavorino con le autorità di regolamentazione per passare alla disattivazione dei servizi 3G sulle bande di spettro esistenti per aumentare la capacità disponibile. “Abbiamo visto prove di tali cambiamenti 3G in Germania. Negli Stati Uniti, abbiamo visto AT&T destreggiarsi nello spettro 4G per aumentare la sua offerta 5G. Ma gli operatori dovranno fare attenzione a non generare digital divide nei mercati in cui gli utenti mobili non dispongono del 4G”.

Le opportunità di Internet of Things 5G rimarranno all’orizzonte

Mentre i creatori degli standard 5G continuano a rivolgersi a mercati IoT come l’agricoltura intelligente, l’automazione industriale o l’automotive, le sfide in corso che il mondo deve affrontare indurranno gli operatori a concentrarsi principalmente sui mercati delle telecomunicazioni mobili tradizionali che non richiedono l’ultimo standard 5G all’avanguardia. Durante il 2021, gli operatori saranno impegnati a lanciare il 5G standalone, espandere la disponibilità del 5G e migliorare la banda larga mobile utilizzando il 5G mentre sperimentano l’IoT 5G. Le aziende vorranno sapere che le tecnologie 5G come il network slicing sono robuste prima di fare affidamento su di esse.

