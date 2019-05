5G, Lenovo e Qualcomm firmano il primo Pc “always on”

Arriva sul mercato il primo PC al mondo in grado di connettersi alle nuove reti 5G. Il nuovo dispositivo nasce dal programma di collaborazione “Project limitless” tra Lenovo e Qualcomm, ed è il primo a essere equipaggiato con il modem Qualcomm Snapdragon X55 5G. Una partnership che, spiega Lenovo in una nota, apre le porte a una nuova concessione della user experience sia in ambito consumer sia in ambito business, grazie anche alla nuova piattaforma Snapdragon 8cx per il 5G.

Per spiegare la portata della transizione al 5G per i Personal computer il paragone è quello che è successo per il mobile nel passaggio dal 3G a 4G Lte.

“In Lenovo, non ci limitiamo a migliorare la tecnologia. Tutto ciò che facciamo è pensato per migliorare l’esperienza delle persone – afferma Johnson Jia, vice president and general manager, consumer business of intelligent devices group di Lenovo – Con il 5G nei Pc, possiamo soddisfare gli utenti che hanno bisogno di più velocità: per il trasferimento di file e lo streaming di video in 4K, 8K e persino AR/VR; video chat sempre più veloci e di alta qualità in anche movimento, per refresh sempre più rapidi per chi vuole giocare in movimento. Quando diciamo connettività senza limiti, intendiamo: gli utenti di Pc 5G in tutto il mondo risparmieranno tempo, rimarranno produttivi o si potranno divertire online praticamente ovunque, in qualsiasi momento “.

Snapdragon 8cx, lo Snapdragon più estremo di sempre, prosegue il comunicato, consente un’esperienza utente coinvolgente e soddisferà le esigenze di chi tendenzialmente si sposta di frequente con velocità dati multi-gigabit, lunga durata della batteria, applicazioni aziendali e funzionalità di sicurezza, senza rinunciare a form factor sottili, inclusi computer portatili.

