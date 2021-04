5G, l’Italia fuori dalla top ten mondiale. Dublino e Barcellona capitali d'Europa - CorCom

L’Italia è fuori dalla classifica mondiale delle città 5G: è quanto emerge dalle rilevazioni sulla 5G Experience effettuate da Opensignal. Sono i cittadini di Jeonju, in Corea del Sud, a poter sperimentare la più elevata velocità di download 5G, pari a 415,6 Mbps, ossia del 15% superiore rispetto al risultato nazionale.

Solo tre delle città nella top ten mondiale del 5G sono capitali: Riyadh, Tokyo e Dublino. Delle altre città, molte sono importanti centri commerciali, in particolare Dubai, Zurigo e Barcellona. In Australia Melbourne batte Sydney e anche in Spagna Madrid non ce la fa a raggiungere il podio. Addirittura in Canada le popolose Toronto, Montreal e Vancouver risultano meno performanti di Calgary.

La Corea del Sud ottiene la medaglia d’oro anche sul fronte upload, ma questa volta è Taiwan a guidare la classifica. Nella classifica delle nazioni è però il Giappone a figurare al primo posto, sia per la velocità di download 5G (231,5 Mbps) sia di download (856,5 Mbps). In Europa, mentre la Finlandia ha la velocità di download 5G media più alta (219,5 Mbps), i Paesi Bassi hanno la velocità di upload 5G media più alta con 34,7 Mbps e Grecia, Spagna e Svizzera hanno tutte velocità di download di picco 5G più elevate.

Sul fronte della 5G Games Experience la Corea del Sud balza in prima posizione. Nel complesso, le prime 10 posizioni per 5G Games Experience sono suddivise tra i mercati europei e l’Asia del Pacifico con cinque dall’Europa e quattro dall’Asia del Pacifico. Games Experience e Voice Experience – 6 dei primi 10 provengono dall’Europa – sono i risultati più forti in Europa nella nostra classifica globale 5G. I mercati asiatici dominano le prime posizioni per le categorie Velocità di download, Velocità di download massima e Esperienza video.

Un certo numero di grandi mercati 5G perdono una posizione nella top 10. Ad esempio, mentre la Germania è tra i primi 10 per la velocità di caricamento 5G, perde sia la velocità di download 5G sia sulla velocità di download e sull’esperienza video 5G. E l’Italia non si posiziona in nessuna delle categorie 5G.

In particolare – evidenzia Opensignal -gli utenti nei mercati con le velocità di download 5G più veloci – Corea del Sud, Taiwan e Emirati Arabi Uniti – vedono anche alcuni dei maggiori miglioramenti rispetto al 4G e sono tra i primi 10 per “aumento” con un miglioramento di 5,8 volte, 8,6 volte e 6,1 volte con 5G. Questi risultati indicano che tutti i mercati possono beneficiare del 5G, anche quelli in cui l’esperienza 4G è già molto buona.

