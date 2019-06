5G per la pubblica sicurezza, asse Leonardo-Alea

Leonardo accelera sul 5G. La società ha firmato con Alea, società specializzata in software di comunicazione mission critical, un’intesa per sviluppare soluzioni multimediali a larga banda per i mercati della pubblica sicurezza e professionale.

Le soluzioni sviluppate saranno conformi alle specifiche elaborate dall’ente di standardizzazione 3Gpp per le comunicazioni mission critical su reti Lte di tipo: voce (MC-Ptt: Mission Critical Push-To-Talk), video (MC-Video: Mission Critical Video) e dati (MC-Data: Mission Critical Data). Contribuiranno, inoltre, a orientare in maniera determinante i futuri sviluppi verso le reti 5G.

L’accordo siglato è funzionale all’ampliamento del portafoglio di soluzioni e servizi di Leonardo e rientra nella strategia di evoluzione dell’offerta per il mercato delle comunicazioni professionali, caratterizzato da una crescente richiesta di soluzioni integrate narrowband e broadband aderenti agli standard internazionali. Le radio mobili basate sullo standard europeo Tetra (Terrestrial Trunked Radio), di cui Leonardo continueranno a costituire la migliore scelta operativa ancora per molti anni ma la possibilità di connettersi a reti Lte e 5G diventerà sempre più una necessità. Leonardo è pienamente consapevole di queste esigenze e gioca un ruolo chiave in questo percorso evolutivo.

