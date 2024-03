5G, quali sono i benefici delle private network

Integrazione della tecnologia: ecco la grande sfida interna per il 5G Integrare il 5G con le tecnologie e i processi esistenti rimane la principale sfida interna per le imprese quest’anno, con una scarsa comprensione della relazione del 5G con altre tecnologie come il cloud che si posiziona nuovamente al secondo posto. Una limitata consapevolezza dell’ecosistema dei fornitori di 5G si classifica al terzo posto, salendo dalla quinta posizione dell’anno scorso, riflettendo una sfida più ampia — con il 69% delle imprese che concorda sulla necessità di una maggiore comprensione del panorama dei fornitori di tecnologia in cambiamento. La mancanza di budget è un’altra preoccupazione in crescita, riflettendo un ambiente di spesa in cui gli investimenti in cloud e intelligenza artificiale vengono prioritizzati. Più positivamente, due delle principali preoccupazioni dello scorso anno — la mancanza di rilevanza del 5G per la strategia complessiva della loro organizzazione e l’incertezza sui scenari e i tempi di dispiegamento — sono uscite dalle prime cinque preoccupazioni delle imprese, suggerendo che alcune sfide strategiche e operative relative al 5G si stanno moderando.

Rischi informatici in cima alla lista delle sfide esterne

Le organizzazioni considerano i rischi per la sicurezza informatica e la protezione dei dati come la più grande sfida al 5G fuori dal loro controllo, riflettendo l’aumento continuo degli attacchi informatici ai dispositivi IoT. Curiosamente, l’aumento della dipendenza da partner e fornitori tecnologici è cresciuto come preoccupazione nell’ultimo anno ed è più pronunciato tra i rispondenti nei settori manifatturiero, automobilistico e energetico. Una limitata chiarezza sulle politiche e le regolamentazioni del 5G rimane una preoccupazione tra le prime tre a livello globale ed è classificata al primo posto dalle imprese europee.

Ciò riflette sia un panorama in evoluzione della disponibilità dello spettro nazionale per applicazioni industriali sia una regolamentazione crescente dei fornitori di apparecchiature di rete più in generale. Anche le preoccupazioni ambientali sono presenti, sottolineando che le tecnologie emergenti non sono prive di rischi Esg. Le imprese dell’Asia-Pacifico sono le più sensibili a questa questione, per le quali si classifica al secondo posto, riflettendo la prominente importanza degli ESG nelle loro strategie tecnologiche emergenti.