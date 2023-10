5G, si riapre la partita della revisione dei limiti elettromagnetici

Si riapre la partita della revisione dei limiti elettromagnetici per accelerare sul 5G. Presentato da Fratelli d’Italia – primo firmatario il senatore Salvo Pogliese – un emendamento al Decreto Concorrenza che prevede che entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso siano adeguati i valori “al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica”.

Come funzionerà l’adeguamento dei valori

I valori saranno adeguati “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea”. Scaduto il termine dei 60 giorni in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, “i livelli di riferimento dell’intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -saranno in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/Ec del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999”.

WHITEPAPER Esplora il futuro del Wi-Fi e Wlan: i 5 pionieri secondo Gartner svelano la guida 2023! Datacenter Infrastructure Management Software Defined Datacenter

Il ruolo della Fondazione Bordoni

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni è chiamata a pubblicare un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il ministero delle Imprese e del made in Italy, il Mase e il ministero della Salute, sentita la Conferenza unificata, supporterà le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Mimit “nell’attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio“, fornendo alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA