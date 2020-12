5G, Siemens svela il primo router industriale - CorCom

Siemens presenta il primo router industriale 5G per il collegamento di impianti industriali locali ad una rete pubblica 5G. Disponibile dalla primavera del 2021, il nuovo Scalance MUM856-1, permette di collegare macchine, dispositivi di controllo e interi impianti da remoto tramite la rete 5G – una rete dall’elevata velocità di trasmissione dati. Grazie alla piattaforma di gestione Sinema Remote Connect è possibile fornire un accesso semplice e sicuro da remoto ad impianti e macchine – anche se sono integrati in altri reti.

Nel mondo industriale, oltre alla necessità di connettività wireless locale, è in aumento la richiesta di accessi da remoto a macchine e impianti. Le reti mobili pubbliche possono rispondere a questa richiesta ed essere utilizzate per accedere a dispositivi che si trovano a distanze notevoli, ad esempio in altri paesi. Anche le attività del customer service, come ad esempio la manutenzione, possono così svolgersi da remoto, grazie solo alla rete di telefonia mobile.

Le reti pubbliche 5G rappresentano un importante elemento per l’accesso da remoto e una soluzione per la manutenzione a distanza. In aree urbane con piccole celle radio e alte frequenze, possono essere utilizzate, ad esempio, per fornire larghezze di banda molto elevate. Nelle aree rurali invece, le celle radio devono coprire una vasta area, per questo motivo vengono utilizzate frequenze più basse.

In questo contesto, nelle reti mobili Lte o Umts ci sono spesso perdite significative sia in termini di larghezza di banda che di stabilità del collegamento di comunicazione. Ed è proprio in queste aree remote che è necessaria la stabilità di trasmissione della larghezza di banda per attività di manutenzione a distanza o per trasmissioni video. Con le innovative tecnologie di comunicazione 5G, la larghezza di banda si amplia notevolmente, viene acquisita una maggiore affidabilità e la velocità media di trasmissione dati, all’interno di una cella radio, aumenta.

Il nuovo Scalance MUM856-1 supporta anche il 4G in modo che il funzionamento sia possibile anche se la rete mobile 5G non è disponibile e può essere inoltre integrato in una rete locale privata 5G. Ed è presso il proprio Centro di Test Automotive, dotato di una rete 5G privata basata su componenti Siemens, che la multinazionale sta testando possibili integrazioni di rete. Veicoli a guida automatizzata, collegati alla rete 5G, vengono utilizzati per sperimentare applicazioni industriali attuali e future: obiettivo unico è quello di far progredire l’utilizzo della tecnologia 5G nel mondo industriale.

