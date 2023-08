5G standalone: Aws, Google Cloud e Microsoft Azure si fanno strada nel mercato

I fornitori di servizi cloud iperscalari (Hcp) conquisteranno il 9% del mercato 5G standalone (5G SA) entro il 2027. In particolare, Hcp come Amazon Web Services (Aws), Google Cloud e Microsoft Azure acquisiranno un 6% cumulativo dei ricavi di mercato nei prossimi cinque anni ospitando i carichi di lavoro 5G sui rispettivi cloud pubblici.

Lo afferma il rapporto 5G Workloads Moving to the Public Cloud di Dell’Oro Group, secondo cui i ricavi cumulativi quinquennali dei carichi di lavoro 5G SA del cloud pubblico raggiungeranno nel periodo i 5,4 miliardi di dollari, con un Cagr quinquennale di 65 per cento.

Lenta la migrazione verso il 5G standalone

“La previsione è stata ridotta a causa della lenta migrazione al 5G SA da parte degli operatori di reti mobili (Mno) per le loro reti eMmb e delle imprese per le loro reti wireless private 5G SA”, spiega Dave Bolan, direttore della ricerca presso il Gruppo Dell’Oro. “Alcune reti aziendali sono implementate commercialmente, ma la maggior parte sono proof-of-concept a lungo termine o prove sul campo, che durano anche alcuni anni”.

Edge: ricavi a 1,3 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni

“In questo aggiornamento del report – aggiunge Bolan – includiamo i ricavi degli Hcp per l’edge (multi-access edge computing e per vRan)”. Secondo i dati, i ricavi cumulativi dell’edge dovrebbero raggiungere 1,3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Il Cagr previsto per il mercato edge of the public cloud è dell’86%, segnando il segmento di crescita più elevato per gli Hcp. “L’interesse degli operatori sanitari si estende anche all’Ims Core e alla rete di accesso radio virtualizzata (vRan), che sono inclusi”, conclude Bolan.

