5G, Tim Brasil espande la copertura in altre 35 città

Tim Brasil espande la copertura 5G in oltre 35 città di dieci stati brasiliani – Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e San Paolo – raggiungendo così un totale di 137 comuni di tutto il Paese.

Un terzo della popolazione raggiunto dal 5G

Con l’attivazione della tecnologia di quinta generazione, l’operatore controllato da Tim Italia, raggiunge già circa un terzo dell’intera popolazione urbana del Brasile, con più di 6.000 antenne, equivalenti a quasi la metà delle apparecchiature 5G autorizzate dall’authority Anatel su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa comprende destinazioni turistiche costiere del nord-est e importanti centri demografici ed economici delle regioni di Rio de Janeiro e San Paolo.

Benefici per l’economia

Con velocità fino a cento volte superiori al 4G, l’arrivo del 5G porterà benefici anche all’economia locale delle regioni servite, grazie alla possibilità di automatizzare l’agroalimentare e alle agevolazioni per la popolazione, tra cui la sanità e l’istruzione a distanza, il lavoro in casa-ufficio e lo sviluppo dell’e-commerce per i prodotti artigianali locali.

Per accedere alla nuova rete non è necessario attivare un’offerta speciale o cambiare il chip del cellulare: basta uno smartphone 5G. Attualmente, quasi il 90% dei telefoni disponibili attraverso i canali di vendita dell’azienda sono già compatibili con la nuova tecnologia.

Il premio “Consistent Quality”

L’espansione si aggiunge a un importante riconoscimento per il lavoro dell’operatore incentrato sulla qualità del servizio: Tim ha recentemente vinto il premio secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla società di analisi dei servizi mobili Opensignal. La categoria valuta quanto spesso l’esperienza dell’utente su una rete sia adeguata a soddisfare le richieste delle applicazioni più esigenti che utilizza. L’azienda si è classificata al primo posto anche in “5G Reach” e “5G Availability”, confermando la sua leadership in questa tecnologia.

