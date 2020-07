5G volàno per l’economia. Ecco i 5 vantaggi chiave

Connettività smart, Industria 4.0, sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, cloud on demand, computing collaborative. Sono i 5 vantaggi chiave che renderanno il 5G un volàno per la società: li ha illustrati Guo Ping, Rotating Chairman di Huawei nel corso del New Infrastructure and Business Digitalization Forum che si è tenuto nell’ambito del Gsma Thrive China.

Secondo Gan Bin, Chief Marketing Officer, Huawei Wireless Network Solutions, “oggi il 5G si sta sviluppando rapidamente. Esistono già 81 reti 5G commerciali in tutto il mondo, che supportano il 72% del Pil mondiale e 9 milioni di utenti. Finora il 5G è utilizzato in settori come l’intrattenimento e i viaggi di lavoro, nell’ambito sanitario e dell’estrazione mineraria, nel settore portuale e nell’industria manifatturiera”.

Connettività più smart con il 5G

L’ultimo rapporto Huawei Global Industry Vision prevede che da qui al 2025 ogni persona possiederà in media cinque dispositivi intelligenti. Oltre a 8 miliardi di smartphone, ci saranno oltre 20 miliardi di pc, tablet, cuffie, visori VR, smartwatch e schermi intelligenti. L’elevata larghezza di banda del 5G consente di passare senza soluzione di continuità dalle videochiamate all’intrattenimento fino ai dati personali su ognuno di questi dispositivi. Grazie al 5G, i dispositivi per case o uffici possono essere sistematicamente integrati con il mondo digitale per realizzare nuove piattaforme di infrastrutture intelligenti dedicate ad acquisti, istruzione, viaggi e lavoro, creando nuovi tipi di servizi smart.

Spinta sullo sviluppo della AI

Il 5G faciliterà anche una maggiore diffusione dell’intelligenza artificiale. Non ponendo limiti al caricamento dei dati, il 5G ne permette il trasferimento in grandi quantità tra centinaia di milioni di dispositivi e i server cloud, per poi essere utilizzati dall’intelligenza artificiale. Maggiori dati ci saranno, migliori e più puntuali saranno le analisi in vari processi.

Impulso al cloud on demand

Il 5G stimolerà in tutto il mondo la domanda di storage capaci di ospitare enormi quantità di dati. A causa della mancanza di spazio di storage locale, nel 2019 è stato salvato meno del 2% dei quasi 40 ZB di dati generati. L’elevata larghezza di banda del 5G offre nuove possibilità per implementare l’archiviazione cloud e salvare quantità massive di dati. Secondo il GIV di Huawei, entro il 2025 il 92% dei 180 ZB di nuovi dati generati in tutto il mondo sarà archiviato su cloud.

Computing collaborativo cloud-edge-device

Il 5G spingerà il computing in una nuova era intelligente caratterizzata da un’efficiente collaborazione tra nodi cloud, nodi periferici e dispositivi. Con questo nuovo modello di elaborazione collaborativa cloud-edge-device, il cloud si affida all’informatica per la grezza elaborazione di quantità massive di dati, mentre l’edge risponde a specifiche esigenze di elaborazione, tra cui latenza ultra bassa e protezione della sicurezza e della privacy. I dispositivi sono invece responsabili dell’implementazione dei requisiti di elaborazione dei dispositivi personali, quali cuffie e smartphone.

Accelerazione delle imprese digitali

“Così come il 4G ha cambiato il nostro modo di vivere, il 5G è destinato a trasformare la società. Il 5G si è dimostrato un fattore abilitante indispensabile per la digitalizzazione aziendale e migliorerà notevolmente l’efficienza operativa in tutti i settori”, ha affermato Gan Bin. Secondo il rapporto GIV di Huawei, il contributo del settore mobile all’economia mondiale sta crescendo di anno in anno. Il 5G sta emergendo come principale forza trainante che secondo le previsioni produrrà un rendimento di 6,7 volte superiore a quello degli investimenti non digitali nel lungo periodo.

Il 5G ha dato vita a casi d’uso già maturi in vari ambiti tra i quali l’assistenza sanitaria, la didattica a distanza, i campus intelligenti, le aziende e i settori del turismo e della cultura. In Cina, le reti 5G sono state implementate in oltre 300 ospedali per supportare la diagnosi, il monitoraggio, gli esami ecografici B-mode da remoto e molti altri servizi online. Attualmente 30.000 ospedali in Cina hanno pianificato l’adozione delle reti 5G entro uno o due anni.

