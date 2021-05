5G, Zte e China Mobile completano la copertura con Slicing Packet Network a sud di Shanghai - CorCom

Zte e la filiale Zhejiang di China Mobile hanno concluso la copertura pilota per il servizio Spn (Slicing Packet Network) nella provincia cinese a Sud di Shanghai. Il Network Operation Center di China Mobile nello Zhejiang collabora con i fornitori di apparecchiature, come Zte, per lanciare l’innovativa soluzione di calcolo automatico del percorso e fornitura di servizi basato sul 5G Super Controller layer. Il progetto, si legge in una nota diramata dall’azienda, è conforme alle specifiche dei dati dell’interfaccia Northbound System Omc di China Mobile.

Cosa consente di fare la piattaforma Zenic One

Con l’avvento dell’era dell’Operations & Maintenance in chiave 5G, uno dei principali obiettivi dell’attuale rete intelligente è quello di affidare compiti semplici e ripetitivi alle macchine, e quindi liberare il personale O&M dal lavoro di routine, migliorando ulteriormente l’efficienza e rafforzando la stabilità e l’affidabilità del network.

Zte fornisce il suo sistema intelligente di gestione, controllo e analisi Zenic One (Ume) per implementare una rapida e precisa distribuzione dei dati di configurazione del servizio in virtù delle sue capacità centralizzate di calcolo automatico del percorso. Gli ordini di lavoro elettronici possono essere distribuiti automaticamente dal sistema integrato di gestione delle risorse al sistema Zenic One, ottenendo così configurazioni di servizio automatiche.

I dati pilota sulla rete esistente dimostrano che il sistema di Zte è pienamente compatibile con il Super Controller layer di terze parti, riducendo il tempo di copertura del servizio di trasporto 5G di oltre l’80%, evitando errori di configurazione manuale e rafforzando la sicurezza e l’affidabilità del processo. Inoltre, il sistema di provisioning del servizio Spn può anche integrare la gestione delle risorse, la programmazione, il servizio di rete e le attrezzature in un intero processo automatico.

