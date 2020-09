5G, Zte insieme a Gsma per le linee guida per lo standalone su larga scala

Zte partecipa alla creazione delle “5G Implementation Guidelines: Sa Option 2“, la prima guida sistematica al mondo per le implementazioni 5G Standalone (Sa) su larga scala. Con la stesura organizzata da Gsma, l’associazione internazionale degli operatori Tlc, e China Telecom, Zte – comunica l’azienda in una nota – ha contribuito al capitolo della rete di trasporto, elaborando le funzioni tecniche chiave e le strategie di implementazione dei network 5G Sa. Le linee guida riguardano le tecnologie wireless end-to-end, la rete centrale e le tecnologie di rete di trasporto nella costruzione di 5G Sa. Il programma introduce anche le nuove sfide in termini di capacità, slicing, affidabilità, O&M e sincronizzazione, offrendo al contempo la soluzione.

Il ruolo delle tecnologie nello sviluppo del 5G Standalone

In questo senso, la tecnologia FlexE è in grado di soddisfare le esigenze della costruzione di reti a basso costo e dell’evoluzione a lungo termine. Integrata con Sr e Vpn, FlexE supporta sia lo slicing soft sia quello hard per consentire una gestione flessibile della larghezza di banda su richiesta, offrendo al contempo servizi differenziati per gli utenti di diversi livelli e isolando i servizi in modo sicuro e flessibile. In termini di affidabilità, le tecnologie innovative basate su Sdn sono in grado di offrire percorsi di servizio ottimali su richiesta ed evitare la congestione e il guasto su più punti, ottenendo così la commutazione di protezione di grado carrier-grade 50ms.

Per quanto riguarda il funzionamento intelligente e la manutenzione, le nuove tecnologie, a partire da Sdn (Software defined network) e Ai (Artificial intelligence), aiutano gli operatori visualizzare lo stato della rete e monitorare accuratamente la qualità del servizio, consentendo al contempo l’auto-ottimizzazione della capacità di banda, la localizzazione veloce dei guasti, l’auto-riparazione e l’auto-apprendimento, in modo da regolare in modo intelligente e automatico le regole di O&M.

In termini di sincronizzazione temporale, la tecnologia di sincronizzazione a terra, come complemento e potenziamento del Gnss (Global Navigation Satellite System) originale, può diminuire il numero di salti della rete di sincronizzazione spostando verso il basso la fonte del tempo. Nel frattempo, la marcatura del tempo di ingresso viene impiegata sul dispositivo per eliminare l’errore tra il ciclo di sincronizzazione del sistema e la distribuzione del tempo, aumentando così la precisione temporale della rete di sincronizzazione al livello B o C.

